Lokale ondernemers gaan vegaburgers bakken voor stembureauleden: ‘Punt gemaakt, doel bereikt’

Het was hét hete hangijzer van afgelopen week. Stembureauleden krijgen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart geen maaltijd aangeboden van de gemeente. Deze zouden namelijk niet voldoen aan het beleid om vegetarisch eten aan te bieden. Als oplossing krijgen zij tien euro om vrij te besteden, maar dát beleid was weer een doorn in het oog voor de lokale horeca, die tijdens de coronacrisis het hoofd boven water probeerden te houden. Alexander Roep van Lokaal Duinoord en Gemeenteraadslid Judith Oudshoorn, VVD, sprongen in de bres voor de horeca. Mét succes, blijkt vrijdag.

Zevenduizend hongerige stembureauleden en lokale ondernemers die staan te springen voor opdrachten. Voor Alexander Roep en Judith Oudshoorn was de rekensom zo gemaakt. Maar vorige week bleek die rekensom niet gemaakt te zijn door de gemeente, toen bleek dat zij de bestelde maaltijden moesten afzeggen, omdat deze niet vegetarisch waren. Oplossing: iedereen een tientje. ‘Het idee was om vegetarisch te eten, maar straks zie je dat mensen allemaal Hema-rookworsten in hun nek gooien. Laten we dat geld nu in de lokale economie steken, in plaats van het tegen de grotere ketens aan te smijten’, aldus horecaondernemer Alexander Roep vorige week in het radioprogramma Haags Bakkie.

Deze kwestie was reden voor Roep om afgelopen zaterdag aan zijn keukentafel een plan te bedenken. ‘ik wilde iets doen. En de burgemeester wist niet hoe, dus ben ik het maar gaan doen’, vertelt Roep deze week aan Den Haag FM. Uit die brainstorm kwam het voorstel dat nu aangenomen is. Is ieder stembureau komt een flyer te liggen met daarop een QR-code. Wie deze code scant, komt op een website met een overzichtelijk overzicht bij welke horecazaken de zogenoemde ‘vegaburgermeester’ te halen is voor tien euro. Horecaondernemers kunnen zich nog aanmelden om op deze lijst te komen. ‘Punt gemaakt en doel bereikt’, aldus Roep.

Snel op touw

Zondagavond kreeg Roep een persoonlijk mailtje van burgermeester Jan van Zanen. ‘Supergaaf’, vindt Roep. Na die mail is alles snel in gang gezet. ‘Maandag werd ik door een medewerker van Van Zanen gebeld en hebben we de boel doorgesproken.’

Nu is het aan de stembureauleden om daadwerkelijk hun tien euro in de lokale economie te steken. ‘Ik hoop dat iedereen die de democratie hoog staat te houden, bij de lokale ondernemers een vegaburger gaat bestellen’, aldus Roep. En burgemeester Jan van Zanen? ‘Die komt in de loop van de week er eentje bij mij halen!’, lacht de horecaondernemer.