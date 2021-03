Raadsvragen na ‘onterechte en gewelddadige’ aanhouding van 30-jarige man met migratieachtergrond

GroenLinks en Islam Democraten hebben vrijdag raadsvragen gesteld naar aanleiding van de arrestatie van een 30-jarige, begin februari. Beide partijen zeggen dat de man, met een migratieachtergrond, begin vorige maand ‘onterecht en op een gewelddadige manier’ is opgepakt. Ook werd hij verdacht van identiteitsfraude.

Het incident vond plaats op 2 februari. De man, Hassan genaamd, werd die dag meegenomen naar het bureau, toen hij op het gemeentehuis zijn nieuwe rijbewijs kwam ophalen. Dat valt te lezen in zowel de documenten met de raadsvragen van GroenLinks en Islam Democraten als een blogpost van de website Control Alt Delete, die misstanden van etnisch profileren aan de kaak stelt. ‘Zijn oude rijbewijs en een nieuwe pasfoto had hij een week eerder al afgeleverd. (…) Hassan kreeg zijn nieuwe rijbewijs, draaide zich om en zag toen tien agenten in undercoverkleding met een kogelvrij vest op zich afstormen’, aldus het blogbericht op de website. ‘Ze verdachten hem van identiteitsfraude, omdat er een groot verschil zou zijn tussen de foto’s (op het rijbewijs, red.).’ Zijn zoontje van twee zou mee zijn geweest naar de afspraak en zou alles gezien hebben.

Zowel Hassan en zijn zoontje zouden vervolgens, gescheiden, zijn meegenomen naar het politiebureau, waar Hassan vijf uur vast zou hebben gezeten. ‘Hassan heeft geen strafblad, zou zich aan de instructies van de politie hebben gehouden en er zijn geen andere omstandigheden bekend die een dusdanig escalerende manier van optreden – in het bijzijn van zijn 2-jarige zoon – rechtvaardigen’, schrijft Arjen Kapteijns van GroenLinks. Zij willen onder andere weten of het college bekend is met het verhaal van Hassan en of het college kan toelichten of er persoonlijke kenmerken, zoals afkomst, worden meegenomen in de beoordeling van mogelijke identiteitsfraude.

Islam Democraten heeft naar aanleiding van de vragen van GroenLinks een aantal aanvullende vragen ingestuurd. Is het college van mening dat deze gebeurtenis een manifestatie is van blijvende discriminatie en institutioneel racisme? Zo nee, welke voedingsbodem ziet het college dan voor de zoveelste harde aanpak van de politie jegens Hagenaars met een migratieachtergrond’, schrijft Tahsin Çetinkaya van Islam Democraten.

Volgens Kapteijns heeft Hassan een klacht ingediend bij de politie en bij de gemeente.