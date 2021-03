Speciale kookactie vraagt aandacht voor fysieke en mentale gezondheid in coronatijd

Met de kookactie Reach Out & Touch willen een aantal actieve bewoners van Spoorwijk aandacht vragen voor eenzaamheid en gezondheid tijdens de lockdown. Initiatiefnemer Francis Kappers benadrukt aan Den Haag FM de noodzaak van het naar elkaar blijven uitreiken in deze benarde tijd. ‘Ik hoor hóé alleen mensen zich voelen.’

Op zondag 14 maart worden er vegetarische en biologische maaltijden gratis beschikbaar gesteld voor de eerste 100 mensen die zich aanmelden. Deze worden verzorgd door ‘Happy Chef’ Wayne Featherstone, die zich naast het samenstellen van smaakvolle recepten, ook bezig houdt met de verbinding tussen voedsel en de mentale gesteldheid.

Stress

Juist die combinatie van het fysieke en mentale is in deze tijd zo belangrijk, vindt Kappers. ‘Door corona raken mensen in isolement. Daarom is het belangrijk om juist nu goed te letten op de verschillende aspecten van je gezondheid. Dit doe je door gezond te eten en te bewegen, maar ook door je mentale welzijn te bewaken.’

Daarom worden deelnemers aan de kookactie niet alleen getrakteerd op een diner, maar krijgen zij ook een uitnodiging om deel te nemen aan de wekelijkse gratis meditatieklas bij cultureel ontmoetingscentrum Schets in Spoorwijk. Dit helpt om de stress van deze tijd beter aan te kunnen, weet Kappers uit ervaring. ‘Na een paar lessen merkte ik dat ik me echt beter ging voelen.’

Niet alleen

Volgens haar heeft dat ook te maken met het groepsverband. ‘Je hoeft niet daadwerkelijk alleen te zijn om je eenzaam te voelen; veel mensen hebben er nu last van. Het kan dan echt helpen om weer iets te ondernemen met anderen.’ De meditatieklassen worden momenteel nog online gegeven, ‘maar hopelijk heel snel weer in het echt,’ aldus Kappers.

Ondanks dat is Kappers blij dat de klassen nog steeds doorlopen. ‘Er kan weinig in deze tijd, maar dit is wat er wél kan en daarmee hopen we een beetje vreugde en energie te brengen. De boodschap die we mee willen geven is dan ook: je bent niet alleen.’

Vandaag is de laatste dag om je aan te melden. Mail hiervoor naar coordinator@stichtingschets.nl.