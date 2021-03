Sportverenigingen krijgen miljoenensteun van de gemeente

Sportverenigingen krijgen een miljoeneninjectie van de gemeente. Dat maakte sportwethouder Hilbert Bredemeijer vrijdagmiddag bekend. Naast kwijtscheldingen van de huur tot en met juni van dit jaar voor verenigingen die huren van de gemeente, liggen er miljoenen klaar voor het verduurzamen van de sportaccommodaties.

De gemeente scheldt de huren kwijt voor de periode oktober tot en met december 2020. Ook wordt er tot en met juni 2021 geen huur in rekening gebracht aan de sportverenigingen. Het gaat in totaal om een bedrag van drie miljoen euro. Eerder werden ook al de huren kwijtgescholden van maart tot en met augustus. ‘Hierdoor ontstaat de noodzakelijke financiële ruimte om andere lasten te kunnen betalen. De impact van de sluitingen en beperkte openstelling is erg groot voor onze sportverenigingen. Het is allemaal erg onzeker. Wij zijn er voor ze, zodat de verenigingen overeind blijven voor ná corona’, aldus Bredemeijer.

Naast de kwijtscheldingen, ligt er ook een pakket klaar voor een duurzaamheidsimpuls voor accommodaties van sportverenigingen. Het gaat in totaal om 7,5 miljoen: 1,5 miljoen euro voor het verduurzamen van de accommodaties van sportverenigingen zelf en zes miljoen voor het verduurzamen van sporthallen en zwembaden.

Up to date

Een voorbeeld van een vereniging die eerder gebruikmaakte van de mogelijkheid energiebesparende maatregelen te nemen, is voetbalvereniging WIK in het Zuiderpark. Deze club heeft met hulp van een investering van de gemeente onder andere 142 zonnepanelen, waterbesparende douchekoppen en ledverlichting kunnen plaatsen. De gemeente heeft ook een plan van aanpak gemaakt om te investeren in de eigen accommodaties. Denk aan maatregelen als UV-installaties, afdekdekens in de zwembaden en beter isoleren.

‘Sport en bewegen is ongelofelijk belangrijk. Het gemis is groot als dat niet kan. Sport is niet alleen leuk en gezond. In het verenigingsleven komt alles samen: normen en waarden, respect, discipline en samen spelen. Daar leer je lessen die je leven vormen. Met deze stappen bereiden we ons voor op het leven ná corona, als we weer samen kunnen zijn en samen kunnen sporten. Sportaccommodaties die helemaal up-to-date en duurzaam zijn, helpen daarbij’, besluit Bredemeijer.