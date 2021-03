The Hague Royals verliest van Apollo Amsterdam: 71-80

The Hague Royals heeft het laatste duel van de halve competitie niet in winst kunnen omzetten. Apollo Amsterdam was voor rust de betere en nam een 29-41 voorsprong. De mannen uit de hoofdstad hebben het na rust, evenals de thuisspelende ploeg uit de hofstad, doorgaans moeilijk en ook dit keer was het niet anders. The Hague Royals kwam na drie kwarten terug tot 54-60. In het laatste kwart liet Apollo zich de punten niet ontfutselen. Via een 71-80 overwinning nam Apollo Amsterdam afscheid van de laatste plaats en dompelde The Hague Royals en de Haagse basketballiefhebbers in mineur.

Het eerste kwart vlogen de geel-groenen, zoals zondag tegen BAL, weer uit de startblokken en pakte aan de hand van floorleader Deividas Kumelis en captain Eric Kibi de voorsprong: 6-0. Prachtig om te zien dat de routine ook vanavond in de persoon van Sergio de Randamie weer daar was en de Amsterdammers aan de hand van hem de aansluiting vonden door middel van het eerste drietje van de wedstrijd. Als de Randamie vervolgens ook zijn lay-up afrondt is het 6-5. Dan lijkt het een duel te worden tussen de Randamie en Kumelis die beide de sores afwisselen.: 9-9. Als Kibi vervolgens raakt dunkt en de Hagenaren wat lucht denkt te kunnen geven is het Dexter Hope die succesvol is met een bommetje en de wedstrijd doet kantelen: 13-14. Berend Weijs, de grote man aan Amsterdamse kant, schiet vervolgens voor Apollo ook een drietje raak en is het eerste serieuze gaatje daar en winnen de Amsterdammers het eerste kwart met 17-23.

Het tweede kwart opent Hicham Kherazzi de score voor Apollo: 17-25 en leken de hoofdstedelingen weg te lopen bij de mannen uit de hofstad. Het is Tim Troussel die twee keer goed doorkomt voor The Hague Royals en daar een stokje voor probeert te steken: 23-25. Als Keyshawn Bottelier (13pt) en Lucas Faijdherbe (9pt), geen onbekende naam in het Amsterdamse basketbal overigens, zich vervolgens ook nadrukkelijk met de score gaan bemoeien kunnen beide ploegen gaan rusten met een stand van 29-41.

Na de rust

Het Haagse bakkie heeft zichtbaar goed gedaan in de rust als Casy Lopes voor de Hagenaren het derde bedrijf opent met een drietje voor: 32-41. Vervolgens moet de vader van Skip Samson, coach aan Haagse zijde Bert Samson, lijdzaam toezien hoe zoonlief Apollo vanaf de vrije worplijn het verschil weer naar 11 tilt. Op het moment dat Apollo serieus afstand dreigt te gaan nemen is het, wie anders dan, Kumelis die met een drietje de marge weer binnen de tien schiet: 50-60. Als Alhassan Barrie het goede voorbeeld doet volgen is het derde kwart gewonnen voor de Hagenaren en is het verschil nog “maar” zes punten (54-60) en lijkt alles nog mogelijk.

Het vierde kwart dunkt Weijs direct hard raak voor Apollo en moeten de geel-groenen wederom in de achtervolging. Benido Leons schiet de Amsterdammers vanachter de driepuntlijn naar 58-67 maar ziet direct het antwoord van Barrie vanaf dezelfde afstand: 61-67 en sluipen The Royals dichterbij. De belichaming van een Power Forward deze avond, Berend Weijs (18 PT – 10 REB) maakt aan alle Haagse illusies definitief een einde als hij eerst zijn lay up afmaakt en vervolgens een driepunter door het Haagse netje laat glijden: 65-78. Apollo Amsterdam wint in Sportcampus Zuiderpark hun tweede wedstrijd in deze basketbaljaargang en verlaat daarmee de laatste plaats.

Een slechte generale, is een goede repetitie. De ploeg van Bert Samson gaat zich nu opmaken voor de volgende fase in deze competitie, de Elite B waarin de bovenste twee plaatsen in deze poule nog deelname aan de play-offs betekenen die in mei van start zullen gaan.

Foto: Robert C. Bos