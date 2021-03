ADO nog dieper in degradatienood na eigen verlies en winst concurrent

De zorgen bij ADO Den Haag nemen toe na een 1-2 verlies tegen Heracles Almelo. Via een eigen doelpunt van Noah Fadiga kwam de thuisploeg nog op voorsprong, maar door een typische spitsengoal van Sinan Bakis en een afstandsschot van Rai Vloet stapte ADO met lege handen van het veld, schrijft mediapartner Omroep West.

Na een onrustige week, waarin bekend werd dat grootaandeelhouder United Vansen opnieuw haar betalingsverplichtingen niet nakomt, moest ADO tegen Heracles op zoek naar de eerste thuisoverwinning van dit seizoen. In de wetenschap dat concurrent Willem II met 3-1 van sc Heerenveen won, begon de ploeg van Ruud Brood met twee wijzigingen aan de wedstrijd ten opzichte van vorige week. Juan Familia-Castillo verving de geblesseerde Boy Kemper en Vicente Besuijen mocht starten op de plaats van Bobby Adekanye.

Met Michiel Kramer in de punt van de aanval, die zijn honderdste wedstrijd in Haagse dienst speelde, maakten de Heraclieden het spel. Een slordigheid van Milan van Ewijk resulteerde na ruim twintig minuten tot de eerste kans voor Sinan Bakis. Vanuit buitenspelpositie zag de spits zijn inzet de tribune op vliegen.

El Khayati met een panna

De Almeloërs gaven ADO gedurende de eerste helft meer ruimte om te voetballen, maar het lukte de thuisploeg niet om dit in kansen om te zetten. Nasser El Khayati was dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn schot van de lijn worden gehaald. Even daarvoor liet hij al even zijn klasse zien toen hij Marco Rente met een panna te kijk zette.

Na rust duurde het niet lang voor doelman Martin Fraisl de bal uit het Haagse doel moest vissen. Als een mes in een zacht pakje boter sneed Heracles door de viermansverdediging, maar nadat de VAR naar de herhaling keek, werd de 0-0 op het scorebord hersteld.

Even op voorsprong

Na bijna zeventig minuten spelen schoot rechtsback Noah Fadiga alsnog raak. Ditmaal niet in het Haagse doel, maar in zijn eigen. Een kopbal van Besuijen belandde via de paal voor de voeten van de Heraclied, die onbedoeld zijn doelman Janis Blaswich verschalkte.

Lang kon ADO niet van haar voorsprong genieten. Toen Bakis met zijn rug naar het doel de bal kreeg, draaide hij knap weg en schoot hij zijn ploeg op gelijke hoogte.

Rai Vloet met de uithaal

Ruud Brood wisselde vervolgens aanvallend en zag Shaquille Pinas een grote kans creëren. Van dichtbij kopte hij over het zwart-witte doel. Rai Vloet besliste de wedstrijd met een rake uithaal van buiten de zestien, waardoor ADO opnieuw geen thuisoverwinning boekte.

Volgende week staat de lastige uitwedstrijd tegen koploper Ajax op het programma.