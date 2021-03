Bouwplannen Bazarlaan geven bewoners overgeslagen gevoel; ‘Aan ons wordt niks gevraagd’

Bewoners van de Bazarlaan in het Zeeheldenkwartier zijn bezorgd. Het oude kantorencomplex van Onderlinge ’s-Gravenhage is overgenomen door het bedrijf Patrizia, en zij hebben grootse plannen met en rond het gebouw. Bewoners zijn bang dat de leefbaarheid van hun omgeving hierdoor in gevaar komt, en trekken nu aan de bel.

‘Ik hoor van veel mensen dat ze niet weten of ze hier nog willen blijven wonen als deze plannen doorgaan’, zegt bewoner Monique Groenewegen. ‘Wat er hier straks allemaal gaat komen? Denk aan een parkeergarage van drie verdiepingen onder de grond. Of een flatgebouw van zes verdiepingen hoog. Dan zouden wij geen licht meer krijgen in onze huizen, en hebben de kinderen van de vele jonge gezinnen die hier zijn komen wonen amper meer een plek om de benen te strekken. En aan ons wordt hier niks over gevraagd.’

Monique wordt hierin gesteund door fractievertegenwoordiger Tim de Boer van de Haagse Stadspartij. ‘Wij hebben schriftelijke vragen over deze kwestie gesteld’, zegt hij. ‘Wat wij vooral willen is dat de buurt wordt betrokken bij deze plannen en dat er een plan komt dat ook voor de buurt acceptabel is.’