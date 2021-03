In beeld: zo zag de eerste avond van de Grote Stream Show er uit

De verkiezingen staan voor de deur en in mening radio- en tv-programma wordt daar aandacht aan gegeven. Zo ook in De Grote Streamshow. De avond werd gepresenteerd door oprichter Boozy en Den Haag FM-presentator Rob Kemperman.

In aanloop naar de verkiezingen zetten Popagenda Scheveningen en YMCA op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart (van 21.00 tot 22.30 uur) een livestream-evenement neer in het hart van Scheveningen: De Grote Stream Show – Verkiezingseditie. De Scheveningse cultuurorganisaties willen op deze wijze Haagse jongeren én volwassenen op een leuke maar ook informatieve manier in aanraking laten komen met politiek en hen daarbij ‘op weg helpen’ naar de stembus komende week.

De foto’s van het verkiezingsdebat van 12 maart zijn gemaakt door Richard Mulder.

En kijk hier de Grote Stream Show terug.