Kijk live mee: de Grote Stream Show met Ingrid Michon, Mikal Tseggai en Arie Koomen

In aanloop naar de verkiezingen zetten Popagenda Scheveningen en YMCA op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart (van 21.00 tot 22.30 uur) een dijk van een livestream-evenement neer in het hart van Scheveningen: De Grote Stream Show – Verkiezingseditie. De Scheveningse cultuurorganisaties willen op deze wijze Haagse jongeren én volwassenen op een leuke maar ook informatieve manier in aanraking laten komen met politiek en hen daarbij ‘op weg helpen’ naar de stembus komende week.

De shows worden uitgezonden via de Facebookpagina en het YouTube-kanaal van De Grote Stream Show én de website van Mediapartner Den Haag FM.

Klik hier om naar de Grote Stream Show te kijken