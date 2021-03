Parkeeroverlast, illegale kamerverhuur en fraude met adressen bij handhavingsactie

Bij een grote handhavingsactie in de wijken Oude Centrum en Zeeheldenkwartier hebben gemeente, politie, brandweer en de HTM honderden boetes uitgedeeld. Dat meldt mediapartner Omroep West. De diensten trokken na signalen van bewoners en ondernemers de wijk in om overlast en misstanden aan te pakken. Tijdens de actie was in het bijzonder aandacht voor huftergedrag in het verkeer, parkeerproblematiek in de omgeving van coffeeshops, illegale bewoning en jeugdoverlast.

De afdeling Belastingzaken van de gemeente heeft 29.500 euro geïnd aan openstaande belastingschulden en plaatste bij acht voertuigen een wielklem. De Haagse Pandbrigade controleerde tijdens de actie 27 woningen, waarbij verschillende misstanden zijn aangetroffen. In tien van de gecontroleerde woningen was sprake van illegale kamerverhuur of illegale woningsplitsing.

Ook bleek van diverse personen de inschrijving op het adres niet in orde. Door onjuiste adresinschrijvingen kunnen misstanden bestaan met bijvoorbeeld uitkeringen en toeslagen. Van 34 personen wordt het adres in onderzoek gesteld

Overtreden van verschillende verkeersregels

De politie heeft bij de verkeerscontrole vijf automobilisten aangehouden. Drie van hen reden onder invloed van drugs of alcohol. De andere twee personen reden zonder rijbewijs. Vijfentwintig automobilisten zijn bekeurd voor het overtreden van verschillende verkeersregels waaronder te hard rijden. Bij de verkeerscontrole zijn twee messen in beslag genomen.

Buurtbewoners hadden regelmatig geklaagd over het fout parkeren door automobilisten in de wijk. De politie betrapte tijdens de handhavingsactie 38 mensen op het fout parkeren en schreef hier boetes voor uit.

Tramcontrole door HTM en politie

Controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in de wijken. Van de HTM kregen 41 reizigers een boete van 55 euro. Ze hadden geen geldig vervoersbewijs. Eén reiziger droeg een steekwapen bij zich, dit is door de politie in beslag genomen.