Sjaak Bral: ‘Van het concert des levens krijgt niemand een verkiezingsprogramma’

Sjaak Bral spreekt in de wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de Tweede Kamerverkiezingen.

‘Ik vind het wel leuk, die verziekingen. Je komt nog eens achter waar je kinderen op school zitten. Maar waar ga ik op stemmen? Daar heb ik geen idee van. Zoals mijn oma altijd zei: ‘Van het concert des levens krijgt niemand een verkiezingsprogramma’.’