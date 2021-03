‘Zingende politicus’ Elias covert klassieker van Volumia: ‘Gewaagd, maar hopelijk geslaagd’

Als zanger én voormalig woordvoerder van Hart voor Den Haag/Groep de Mos wordt hij ook wel de zingende politicus genoemd. Na een paar meezingers uit de eigen koker bracht hij afgelopen zondag een cover uit van de klassieker ‘Hou Me Vast’ van Volumia. ‘Het is gewaagd, maar hopelijk geslaagd.’

Zijn Haagse politieke carrière ruilde Van Hees twee weken geleden in voor eentje in het Westland, waar hij nu opereert als bestuursadviseur. ‘Maar de zingende politicus blijf ik denk ik gewoon’, zegt hij. ‘Ik zit nu in een soort tussenfase, maar mensen vinden het leuk, dus waarom zou ik dat niet in leven houden?’

Podiumvrees

Als zanger timmert Van Hees dan ook steeds serieuzer aan de weg. ‘Ik heb veel geïnvesteerd in het zingen. Sinds kort word ik ook begeleid door een bureau om alles toch wat slimmer en professioneler aan te pakken, ook met deze nieuwe single: hij wordt overal aangeboden en volgende week komt er een clip uit. Dat is allemaal erg leuk.’

In de wandelgangen gaat inmiddels rond dat een auditie bij The Voice of Holland bij Van Hees op de agenda staat. Zelf weet hij nog niet of hij het aandurft. ‘Je moet je podiumvrees echt kunnen ‘killen’. Dat lukt nu bijna altijd, maar als je op zo’n groot podium staat te zingen voor drie bekende Nederlanders, werkt dat wel stressverhogend.’

‘Ik mocht niet naar popmuziek luisteren’

Daarbij geeft Van Hees aan dat het voorlopig nog geen onderdeel is van de kortetermijnplanning. ‘Ik vind dat áls je het doet, dat alles moet kloppen. Ik ga in ieder geval nog een hoop zanglessen volgen en de boel goed aanpakken, daarna weet je het maar nooit.’

Van Hees brengt de cover van ‘Hou Me Vast’ uit samen met Stephanie Paulino. ‘Een duet dus, dat maakt het wel bijzonder’, zegt hij. ‘Ik was denk ik tien toen dit nummer uitkwam. Ik mocht eigenlijk helemaal niet naar popmuziek luisteren van mijn ouders, maar dit vond ik echt geweldig. Alle onbeantwoorde vragen in het nummer vind ik erg krachtig, het staat voor mij symbool voor hoop.’

Luister hier Hou Me Vast van Elias van Hees en Stephanie Paulino