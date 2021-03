London Grammar en Sven Hammond in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van London Grammar en drie maal Sven Hammond.

Sven Figee is een Haagse toetsenist die sinds jaar en dag bekend staat vanwege zijn Hammond-orgel-spel. Sinds kort is hij bigband-leider van het nieuwe tv-programma van Matthijs van Nieuwkerk. Zondagavond hoor je maar liefst drie songs van Sven; samen met Thijs Boontjes doet hij ‘Radar Love’ van de Golden Earring, met Typhoon bewerkt hij jazz-gigant Thelonious Monk en je hoort een oude Sven Hammond Soul-klassieker met Ivan Peroti – diezelfde Peroti doet ook mee op de nieuwe song van de tevens Haagse soulband Liquid Spirit.

Meer nieuwe muziek is er van London Grammar, James Newman, Boi Social, Jorja Smith, HER, Emy, Lucy Spraggan, Phoebe Bridgers, Gillian Welsh, Julia Zahra en de Italiaanse zangeres LP. Tevens hoor je een vrolijke track van de in Den Haag woonachtige Nieuw-Zeelandse zanger Graeme James.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).