Man aangehouden op Malieveld die agenten aanviel met stok

Bij de demonstratie tegen het kabinetsbeleid van Nederland in Verzet op het Malieveld in Den Haag is zondag een arrestatie verricht. De man werd aangehouden omdat hij agenten aanviel met een stok, meldt de politie.

#Malieveld Voor wie denkt dat we nog niet in een dictatuur leven…… pic.twitter.com/vIbNhXChHx — Robin Hood 🏹 (@GoodRobinHood) March 14, 2021

Volgens de politie circuleert er een video op social media van de arrestatie. “Daarbij werd geweld gebruikt. De aanleiding voor zijn aanhouding is op het filmpje niet te zien. Hij werd aangehouden omdat hij agenten aanviel met een stok”, twittert de politie.