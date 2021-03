Politie: voor overzicht zijn demonstranten naar Malieveld geleid

Omdat er op verschillende plekken in Den Haag toch demonstranten waren, is besloten ze voor het overzicht te begeleiden naar het Malieveld. Dat zegt een woordvoerder van de politie zondagmiddag. “Nu wordt bekeken wat de vervolgstappen zijn.”

Op het Malieveld in Den Haag is het aantal demonstranten tegen het kabinetsbeleid inmiddels behoorlijk opgelopen. Daar waar er maximaal tweehonderd hadden mogen komen en er een noodbevel was kracht is, is het aantal actievoerders inmiddels opgelopen tot enkele duizenden.

Zo stonden ter hoogte van het provinciehuis honderden demonstranten, die aanvankelijk niet bij het Malieveld konden komen, maar inmiddels zijn doorgelaten. Onder luid gejuich stroomden zij het Malieveld op. En even later kwam er weer een groep van circa tweehonderd demonstranten, die door de politie naar het Malieveld werd begeleid.

De demonstranten zijn omsingeld door de politie, maar vooralsnog is het verder rustig. De aanwezigen houden wel onvoldoende afstand tot elkaar en tientallen mensen hossen dicht op elkaar gepakt op muziek.

Eerder versperden politiebusjes nog de weg vanaf Den Haag Centraal Station naar het Malieveld. Rond 13.00 uur riep de politie demonstranten die nog onderweg waren naar het Malieveld op niet meer te komen. “Het maximale aantal deelnemers dat is toegestaan bij de demonstratie op het Malieveld is bereikt. Er is een noodbevel van kracht. Ben je onderweg naar het Malieveld? Kom niet en ga naar huis!”, twitterde de politie.

De politie meldt op Twitter inmiddels ook dat vanwege de politie-inzet bij demonstraties op en rond het Malieveld verschillende wegen worden afgesloten. Het gaat daarbij onder meer om de Zuid Hollandlaan en de Koningstunnel.