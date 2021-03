Oude pakjesboot verlaat binnenkort Scheveningen

London Grammar en Sven Hammond in De Nieuwe Van Nierop

Het schip Koningin Emma, bij vele beter bekend als de boot die jarenlang dienst deed als Pakjesboot070, verlaat binnenkort Scheveningen. Er is een nieuwe eigenaar voor de boot gevonden en daarom wordt de boot gereed gemaakt om naar de provincie Zeeland te vertrekken.

De boot heeft een markante geschiedenis. In 1933 begon Koningin Emma met varen als mijnenveger bij de marine. Daarna deed de boot dienst als vissersboot en in de decembermaanden werd Emma omgedoopt tot Pakjesboot070.

Rederij Vrolijk, waar de boot nu ligt, ziet de boot ‘met pijn in het hart’ vertrekken. Wanneer de boot precies naar Zeeland verhuist is niet bekend, het papierwerk moet daarvoor nog in orde worden gemaakt. Volgens de website van de Provinciale Stoombootdiensten, PSDnet.nl, zal de boot daar dienst gaan doen als bed en breakfast met kleine horecagelegenheid.