Politie roept op: kom niet meer naar Malieveld

Meer in

Het maximale aantal toegestane deelnemers aan de demonstratie op het Malieveld in Den Haag is bereikt. De politie roept daarom mensen die nog onderweg zijn op om niet meer te komen en naar huis terug te gaan. Er is een noodbevel van kracht, twittert de politie.

Het maximale aantal deelnemers dat is toegestaan bij de demonstratie op het #Malieveld is bereikt. Er is een noodbevel van kracht. Ben je onderweg naar het Malieveld? Kom niet en ga naar huis! — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) March 14, 2021

Op de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen vindt een demonstratie plaats van tegenstanders van het kabinetsbeleid op het Malieveld, georganiseerd door Nederland in Verzet, weg met dit kabinet. De demonstratie zou rond 14.00 uur beginnen en er mochten maximaal tweehonderd mensen komen. Maar een uur daarvoor waren er al ruim meer dan tweehonderd demonstranten aanwezig.

De politie is nu actief bezig om mensen te weren. Politiebussen versperren de weg, om te voorkomen dat mensen vanaf Den Haag Centraal Station naar het Malieveld kunnen lopen. Datzelfde geldt voor andere toegangswegen in de stad, maar de meeste demonstranten komen met het openbaar vervoer. De sfeer is vooralsnog niet grimmig.

Ivm politie inzet bij demonstraties op en rond het #Malieveld worden verschillende wegen afgesloten, waaronder de #ZuidHollandlaan en de #Koningstunnel. Check je route en volg onze aanwijzingen op. — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) March 14, 2021

Organisator Michel Reijinga van Nederland in Verzet zegt dat er inderdaad ruim tweehonderd demonstranten zijn. Ook zijn er volgens hem nog een paar duizend onderweg. “Dit is locatie A. Als we hier worden weggeslagen, gaan we naar locatie B.” Om welke locatie het hierbij gaat, zegt hij niet.

Om de hoek bij de Koekamp is een andere demonstratie, waar mensen komen betogen tegen klimaatverandering. Daar zijn inmiddels enkele tientallen mensen gearriveerd. Ook deze demonstratie zou rond 14.00 uur beginnen, en ook hier zijn maximaal tweehonderd mensen toegestaan. Hier gaat het er netjes en rustig aan toe.