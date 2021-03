CDA en VVD: dichtslibben vaargeul Stellendam zorgt voor extra drukte Scheveningen

De provinciale fracties van het CDA en de VVD vinden het onacceptabel dat er meer viskotters hebben moeten aanmeren in de haven van Scheveningen omdat de vaargeul naar Stellendam dichtslibt. De haven van Stellendam is volgens de fracties minder goed bereikbaar als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, daardoor zou de stroming zijn veranderd. De regenval van vorige maand en de modderstroom die in het vaarwater belandde heeft de situatie daar verergert.

“Het is de hoogste tijd dat de discussie over het uitbaggeren beslecht wordt, want dit heeft gevolgen voor de visserijsector en het visserijcluster die nog veel verder reiken dan Stellendam”, vindt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse.

De provincie Zuid-Holland heeft echter geen verantwoordelijkheid voor het op diepte houden van de vaargeul voor de haven in Stellendam, die ligt bij Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. De fracties van VVD en CDA willen toch weten welke rol de provincie kan spelen om het probleem op te lossen. “Ook voor de lange termijn moet een goede oplossing komen”, stelt CDA-Statenlid Michel Rogier.