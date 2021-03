Felle discussie over bevolkingsgroei in verkiezingsdebat: ‘Daar komt de PVV-aap uit de mouw’

Het verkiezingsdebat van Omroep West en Den Haag FM tussen vier Haagse kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen leidde tot een harde confrontatie tussen Mikal Tseggai (PvdA) en Richard de Mos (Code Oranje). Toen de kandidaten hun oplossingen presenteerden om de woningnood op te lossen, ontstond er een clash tussen deze twee partijen, omdat de focus in het debat verschoof naar de bevolkingsgroei.

Zo stelde de lijsttrekker van Code Oranje een verlaging van de instroom van migranten voor. De Mos: ‘Als we niks doen, hebben we in 2050 een bevolking van 20 tot 25 miljoen mensen, dat kan Nederland niet aan. Anders is het bouwen tegen de bierkaai.’

Toen Tseggai dat voorstel hoorde, viel ze hem direct aan: ‘Ik vind het altijd mooi dat na een half uur debat met Richard de Mos de PVV-aap weer uit de mouw komt’, verwijzend naar het PVV-verleden van De Mos. Hij haakte direct in: ‘Dit is geen PVV-aap, dat zijn gewoon rapporten van het CBS.’ Hij stelde aan de PvdA’er voor: ‘Je moet de knip maken tussen arbeidsmigranten en vluchtelingen.’

‘PvdA weigert beleid te maken over bevolkingsgroei’

Tseggai wilde de koers van het debat wijzigen: ‘Ik denk dat we ons moeten focussen op bouwen. En we moeten kijken hoe we de woningmarkt uit het slop kunnen trekken. Slechts twintig procent van de grond is bebouwd, dus er is best veel ruimte aan de randen van steden om te bouwen.’ Presentatoren Tjeerd Spoor en Lot van Bree vroegen welke grond er voor woningen moet worden opgeofferd: natuur of landbouwgrond? Volgens de PvdA’er moet daar ‘kritisch naar worden gekeken’. Tseggai: ‘En in steden kan je ook de hoogte in bouwen, zoals we in Den Haag doen…’

Ze had haar zin nog niet afgemaakt of De Mos viel haar aan: ‘De Partij van de Arbeid weigert beleid te maken over bevolkingsgroei. Als we daar geen beleid op maken op een volwassen manier, dan hebben we een kraan die openblijft.’ Tseggai reageerde fel: ‘Ik laat mij niet in met rare beleidsvoorstellen om bevolkingsgroei tegen te gaan.’

‘De rekening van de coronacrisis moet bij multinationals worden neergelegd’

Maar deze verkiezingen draaien op dit moment eigenlijk om slechts één onderwerp: corona. De stelling: de rekening van coronacrisis moet niet bij de burger neergelegd worden.

Volgens Tseggai ligt die rekening ‘al voor een heel groot deel bij de burger’. ‘Het gaat niet om alleen in financiële zin, maar ook om jongeren die mentaal eraan kapot gaan.’ Zij stelde voor: ‘De rekening moet bij de grote bedrijven en multinationals worden neergelegd, in plaats van bij het mkb.’

‘Lenen blijft lenen en moet een keer worden terugbetaald’

Pieter Grinwis van de ChristenUnie roemde het kabinetsbeleid van de afgelopen periode. ‘Veel sectoren kregen coronasteun, maar sommige sectoren kregen niet genoeg, maar dat werd vervolgens aangevuld. We hebben afgelopen jaren voorzichtig financieel beleid gevoerd, waardoor we nu buffers hebben om dit te kunnen doen. Tegelijkertijd: lenen blijft lenen en moet een keer worden terugbetaald.’

D66-kandidaat Hanneke van der Werf: ‘Wat D66 betreft gaan we mensen niet nog verder in de problemen brengen. We moeten wel dit jaar nog kijken: hoe lang gaan we nog door met die enorme steunpakketten?’

‘Bloedbad aan faillissementen verwacht’

Van der Werf gaf zelf het antwoord op die vraag: ‘Daarom heeft D66 ook als eerste gezegd: als je een vaccinatiebewijs of sneltestbewijs hebt, dan kan de samenleving weer meer open, dan kan de horeca weer z’n boterham verdienen.’

De Mos deelde complimenten uit aan D66, omdat ook zijn partij Code Oranje de samenleving weer snel weer open wil laten gaan. ‘Er komt straks een bloedbad aan faillissementen, neem bijvoorbeeld de horeca die volstrekt is opgegeven en ook de steunpakketten niet heeft gehad – die wel zijn toegezegd. En de horeca kan veilig open. Ik denk dat als je de horeca opent, dat je er dan handhavers bij krijgt, want in het Zuiderpark en Vondelpark zit het nu vol met mensen…’

Ervaringen inzetten

Maar voor een deel waren de vier kandidaten het ook roerend met elkaar eens. Zo wilden ze allemaal hun ervaringen uit het lokale Den Haag – ze zitten nu gevieren in de Haagse gemeenteraad – inzetten op ‘het andere Den Haag’, het Binnenhof.

Alleen De Mos beloofde niet de gemeenteraad vaarwel te zeggen. ‘Ik blijf gewoon in de Haagse gemeenteraad, als ik gekozen mocht worden als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik heb het eerder gecombineerd.’ Hij is nu lijsttrekker van Code Oranje en zit in de gemeenteraad als fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Eerder zat hij voor de PVV in de Tweede Kamer en in de Haagse gemeenteraad.

‘Ik zou akkerbouwbedrijf overnemen, is toch anders gelopen’

Tseggai staat op plek 17, volgens de laatste peilingen komt ze dan net niet in de Tweede Kamer. Tseggai: ‘Het is erg spannend, maar ik ga voor de voorkeurstemmen. Ik zit zelfs op TikTok om jongeren aan te spreken. Ik ben zelfs al drie keer viraal gegaan.’ Het filmpje laat een jonge Tseggai zien toen ze twaalf was en meedeed mee aan een quiz. ‘Toen vroegen ze: ‘Wat wil je later worden?’ Nou, politicus dus.’

Grinwis heeft nooit gedroomd over het Kamerlidmaatschap. Hij had zelfs nooit verwacht dat hij de politiek in zou gaan. ‘Ik ben opgegroeid op het akkerbouwbedrijf van mijn ouders. Ik heb heel lang het idee gehad: ik ga het bedrijf van mijn ouders overnemen, maar het is toch anders gelopen.’

‘Haatweets zijn bedoeld om je te kleineren’

Van der Werf was onlangs in het nieuws omdat zij op een lijst staat met vrouwelijke politici die de meeste haattweets krijgen. ‘Ik wist natuurlijk wel dat ik die kreeg, want die las ik. Maar als je jezelf dan in zo’n rijtje ziet staan, dan denk je: eigenlijk is dit helemaal niet normaal, terwijl je er al een beetje aan gewend bent geraakt. Ik zie dat Sigrid Kaag – onze voorvrouw – gemiddeld elk kwartier er wel eentje krijgt.’ Haar advies: ‘Ik denk dat het goed is dat er meer vrouwen in de politiek komen, maar ook meer mannen die daarvan zeggen: dit moet echt stoppen.’

Het zijn volgens de D66-politica vaak ‘heel seksistische tweets, onaardige tweets met scheldwoorden, vaak denigrerend’. Van der Werf: ‘Het is vaak de bedoeling om je te kleineren. Maar ik wil vooral alle vrouwen en meisjes oproepen om dat niet te doen.’

