Inzamelingsactie voor vernielde bijenkasten hobbytuin Spoorwijk: ‘Koninginnen hebben het niet overleefd’

Verdriet en ongeloof heerst bij Stichting Hobbytuinen in Spoorwijk. Vorig weekend zijn de bijenkasten in de hobbytuin aan de Schimmelweg in het water gegooid. ‘Alle bijen en koninginnen hebben het niet overleefd’, schrijft de stichting. Om weer nieuwe bijenkasten te maken voor bijenvolkeren is de stichting een inzamelingsactie begonnen.

‘De bijen hebben het koude water niet overleefd. Toen het zo lekker warm was, vlogen ze nog vrolijk hun rondjes in de buurt en over de tuin. Nu zijn de bijtjes dood. Dit is niet hoe we ons de start van het nieuwe seizoen hadden voorgesteld’, aldus Hobbytuinen Schimmelweg op Facebook.

Al snel kwamen de vrijwilligers samen om de kasten uit het water te halen. ‘Met pijn in het hart zijn de dode bijen en babybijtjes begraven en hebben we het stalletje schoongemaakt. De bijenkasten moeten nog gereinigd worden en we zullen, als we zover zijn, op zoek gaan naar een nieuw volkje. Nu voelen we ons vooral verdrietig en verslagen maar we zullen ook de moed vinden opnieuw te beginnen en verder te gaan. Net zoals de bijtjes samenwerken aan de uitbouw van de nieuwe raat.’

Ook bijenkasten vernield op Scheveningen

In hetzelfde weekend was het ook raak bij basisschool Het Volle Leven op Scheveningen. Ook daar werden bijenkasten vernield. De doneeractie voor de basisschool was binnen een paar uur een groot succes.