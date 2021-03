Off-day voor The Hague Royals, Hagenaars verliezen van Yoast United (95-60)

Voor de eerste wedstrijd in de Elite B ging The Hague Royals op verplaatsing richting Bemmel waar in sporthal de Schaapskooi Yoast United de tegenstander was. Werd er vorige maand nog nipt verloren van de Bemmelse formatie daar hadden de mannen van Yoast United deze wedstijd geen kind aan de Hagenaren die hen dan ook geen strobreed in de weg legde: 95-60.

Vooraf gaf coach Bert Samson aan dat het spelen in deze poule (Elite B) zeker leuk kan zijn daar je tegen ploegen speelt waar je absoluut een kans tegen kan hebben. Verdedigend maakt The Hague Royals zeker progressie nu is het zaak om aanvallend ieder kwart minimaal tussen de 15 – 20 punten te scoren zo gaf de coach aan.

Het eerste balbezit is voor de geel-groenen waarnaar de bal direct naar Deividas Kunleis gaat die direct aanlegt voor een drietje maar jammerlijk mist. Aan de overkant schiet Jett Speelman wél direct raak: 3-0. Als Alhassan Barrie vervolgens ook zijn driepuntpoging ziet stranden maakt Yoast United daar dankbaar gebruik van en plaatst een 7-0 run. Op het moment dat The Hague Royals zich terug probeert te knokken volgt een heus bombardement aan driepunters, eerst is het de beurt aan de Bemmelse captain Matthew van Tongeren waarna Austin Luke ook twee keer aan mag leggen en de stand naar 16-4 tilt. Als vervolgens de Time Out aan Haagse zijde uitblijft doet Casey Lopes nog wat terug en schiet raak voor 16-7. Kaleb Warner en Keime Helfrich schieten vervolgens ook met scherp en zo dreigt het eerste kwart uit te lopen op een schiettent die op menig kermis niet zou misstaan en uiteindelijk wordt afgesloten met een 25-9 achterstand voor de mannen van Bert Samson.

Als Warner nogmaals de trekker overhaalt voor een drietje in het begin van het tweede kwart is het nieuwkomer aan Haagse zijde Laurens Yperlaan, goed voor 10 punten, die ook een bommetje raak schiet. Saillant detail is dat diezelfde Warner een fout op Yperlaan maakt zodat deze een bonus (and one) vrije worp krijgt en deze ook verzilverd: 28-14. De Royals halen in het tweede kwart de beoogde 15 tot 20 punten, te weten 16 om precies te zijn.

Het derde kwart openen de mannen van Yoast United wederom met een driepunter en is het verschil 29 punten. De Hagenaren proberen dit kwart nog wel aan te haken in de persoon van floor leader Deividas Kumelis maar net op het moment dat The Hague Royals denken dit kwart winnend af te kunnen sluiten schiet Bob Berghuis een heuse “buzzer beater” binnen en is het Haagse verzet definitief gebroken: 74-46 Het vierde kwart is dan puur voor de statistieken waar vooral aan beide kanten de jonge garde een kans krijgt om wat speelminuten op te doen. Eindstand 95-60. Al met al een slechte dag voor The Hague Royals die donderdag deze slechte smaak weg kunnen spoelen als Almere Sailors op bezoek komt in het Zuiderpark. Een wedstrijd die vorige maand nog gewonnen werd met 7 punten verschil, uiteraard is deze wedstrijd te bekijken op het YouTube kanaal van The Hague Royals.