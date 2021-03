Off-day voor The Hague Royals, Hagenaars verliezen van Yoast United (95-60)

Politieoptreden na demonstratie Malieveld zorgt voor vragen in gemeenteraad

Hart voor Den Haag wil duidelijkheid van burgemeester Jan van Zanen over het verloop van de demonstratie tegen het coronabeleid op het Malieveld van zondag. “Over hoe deze demonstratie zo uit de hand heeft kunnen lopen en wat daarbij de geweldsinstructies waren”, aldus fractievoorzitter Richard de Mos. Volgens de partij was er sprake van een vreedzame en vrolijke demonstratie, nu wil ze weten waarom er hard werd ingegrepen. “Waarom heeft de burgemeester er niet voor gekozen om te de-escaleren, maar juist met harde hand in te grijpen?”

De Mobiele Eenheid (ME) werd zondagmiddag ingezet om ervoor te zorgen dat het Malieveld werd verlaten, nadat de demonstratie door de burgemeester werd ontbonden. Reden voor het ontbinden van de demonstratie was dat er meer deelnemers waren dan toegestaan, ook hielden zij zich niet aan de coronamaatregelen.

Ook Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Robert Barker plaatst een vraagteken bij het toegepaste geweld: “Is dit proportioneel geweld? Waarom wordt überhaupt een hond als geweldsmiddel ingezet tegelijk met wapenstokken?” Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid noemt het “onacceptabel en nodeloos.”

De Mos wil daarnaast weten waarom er een limiet van 200 demonstranten was voor het protest, “terwijl het Malieveld ruimte biedt voor tienduizenden demonstranten”. Collega-raadsleden Lesley Arp (SP) en Robert Barker (PvdD) wijzen er op dat de gemeenteraad eerder een motie aannam om af te zien van maximaal 100 deelnemers bij een demonstratie, deze werd aangepast naar het toestaan van 200 demonstranten.