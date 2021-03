Rustige start Tweede Kamerverkiezingen: ‘Het loopt nog niet storm bij de stembureaus’

Het begint rustig op de dag dat mensen uit risicogroepen, vóór de officiële verkiezingsdag van 17 maart, vast hun stem kunnen uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing. ‘Het loopt nog niet storm’, zegt Gerjan Wilkens, hoofd verkiezingen bij de gemeente. ‘Maar we hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk mensen hun stem gaan uitbrengen.’

Toen vanochtend om tien voor vijf de wekker ging, had Wilkens er minder zin in. ‘Ik ben geen ochtendmens,’ lacht hij. ‘Maar als eenmaal alles loopt, vind ik het heel leuk.’ Wilkens is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het logistieke proces rondom de verkiezingen en houdt Den Haag FM deze week dagelijks op de hoogte van het verloop.

Vrouw

Bij stembureau School2Care Laakhaven, wat normaal een school is voor probleemjongeren, was het vanochtend nog niet druk. Om 9.00 uur waren er slechts drie mensen wezen stemmen. “Het is nu nog rustig, maar voor hetzelfde geld lopen er straks tien tegelijk binnen”, zegt Tom de Koster van het stembureau daar.

Burgemeester Jan van Zanen maakte vanmorgen een rondje langs een aantal stembureaus. “Mijn eerste indruk is dat de stembureauleden alles prima voor elkaar hebben en dat ze er zin in hebben.” Van Zanen stemt zelf pas woensdag. “Op wie zeg ik nog niet, maar het wordt een vrouw.”

Bij stemlokaal School2care zijn pas 5 mensen wezen stemmen. Wel kwam burgemeester Van Zanen langs pic.twitter.com/XzAgYxrTb5 — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) March 15, 2021

Moreel beroep

De bijkomende verkiezingsdagen en stembureaus brengen de nodige logistieke rompslomp met zich mee, maar het werven van extra stembureauleden verliep volgens Wilkens soepeler dan bij voorgaande verkiezingen. ‘Dat mensen nu graag iets te doen willen hebben lijkt me een logische verklaring, maar dat weten we natuurlijk niet zeker. We zijn in ieder geval aangenaam verrast.’

Vandaag en morgen zijn stembureaus dus geopend voor inwoners uit de risicogroepen, maar Wilkens benadrukt dat dat aan de deur niet wordt gecontroleerd. ‘Je wordt vandaag niet geweigerd als je niet binnen een kwetsbare groep valt, maar de gemeente wil wel een moreel beroep doen op de mensen. Dus om in dat geval gewoon te gaan stemmen op 17 maart.’

Een kleine imperfectie in het proces vond plaats bij de bezorging van de verkiezingskrant, die in sommige postcodes niet is geleverd. ‘Deze worden als het goed is vandaag nageleverd en hij is ook online te vinden,’ aldus Wilkens. Volgens Van Zanen zal het geen gevolgen hebben voor de opkomst. ‘We zijn alert en we doen ons best om het te herstellen’, aldus de burgemeester.

De verkiezingskrant, waarin staat waar je kunt stemmen, is in een aantal wijken van Den Haag niet bezorgd. Burgemeester Van Zanen denkt niet dat het gevolgen heeft voor de opkomst: ‘We zijn aan het nabezorgen’ pic.twitter.com/BbO9CogWEy — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) March 15, 2021

