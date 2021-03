Stijging in aantal coronagevallen: 200 nieuwe meldingen in Den Haag

In de afgelopen 24 uur zijn er 200 nieuwe coronagevallen in Den Haag bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week was er sprake van 85 nieuwe coronagevallen. Het aantal nieuwe besmettingen is hoger dan zaterdag (143) en zondag (153). Het zevendaags gemiddelde komt met de meldingen van maandag uit op 140 besmettingen per dag.

Landelijk gezien zijn er 5549 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal voor een maandag sinds 4 januari. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.884 meldingen van positieve tests. Dat zijn gemiddeld 5.555 nieuwe gevallen per dag.

Het aantal sterfgevallen daalt wel. In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 18 coronapatiënten geregistreerd. Dat is het laagste aantal in bijna een maand. In Den Haag was er vandaag geen sprake van nieuw gemelde sterfgevallen.