Verkiezingsdebat: ‘Van het IJspaleis naar het Binnenhof’

Het land maakt zich op voor de Tweede Kamerverkiezingen. Omroep West en Den Haag FM organiseren op maandagavond 15 maart een verkiezingsdebat met vier Haagse kandidaat-Kamerleden die kans maken om het Binnenhof te bestormen. Het debat is maandag tussen 19.00 uur en 20.00 uur te beluisteren op 89.3 FM Radio West, 92.0 Den Haag FM en Den Haag TV.

De gemeenteraad van Den Haag is deze verkiezingen hofleverancier van kandidaat-Kamerleden. Maar liefst tien raadsleden en fractievertegenwoordigers staan op de kieslijst van een landelijke partij. Vier zittende raadsleden die de meeste kans maken om een blauwe zetel te veroveren kruisen maandagavond de degens bij Omroep West en Den Haag FM.

Het gaat om Richard de Mos (Code Oranje, lijsttrekker), Pieter Grinwis (ChristenUnie, plek 5), Hanneke van der Werf (D66, plek 9) en Mikal Tseggai (PvdA, plek 17). Alle vier zijn op dit moment fractievoorzitter van hun partij in de Haagse gemeenteraad. De Mos is de voorman van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en heeft beloofd dat als hij naar de Kamer mag, hij ook in de gemeenteraad zal blijven. De anderen verruilen het IJspaleis voor het Binnenhof als de kiezer ze gunstig gezind is.

Coronacrisis en wooncrisis

In het debat wordt onder leiding van Tjeerd Spoor en Lot van Bree onder andere gesproken over de coronacrisis en de gevolgen hiervan, de woningnood en de oplossingen hiervoor en de bagage die de kandidaten vanuit het Haagse stadshuis meenemen naar het Binnenhof.

Het debat wordt live uitgezonden vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag.