Burgemeester Jan van Zanen te gast in Haags Bakkie over Tweede Kamerverkiezingen

Burgemeester Jan van Zanen is morgen te gast in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. Met presentator Nicolette Krul spreekt hij over het verloop van de Tweede Kamerverkiezingen.

Door het coronavirus gaan de Tweede Kamerverkiezingen anders dan normaal. Tijdens de verkiezingen houdt de gemeente rekening met de maatregelen rondom het virus.

Op www.stembureausindenhaag.nl staat een overzicht van alle stembureaus in Den Haag. Ook is op deze website te zien of het druk is in het stembureau waar u wilt stemmen. De gemeente adviseert als het druk is om dan op een later moment te stemmen, of kies een ander stembureau in de buurt. Met de stempas kunnen inwoners stemmen bij elk stembureau in Den Haag. De meeste stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

De volgende stembureaus hebben andere openingstijden: Cultureel Centrum Vreedehuis (van 9.00 tot 21.00 uur), Station Hollands Spoor (van 6.30 tot 21.00 uur) en Centraal Station (van 6.30 tot 21.00 uur).

Haags Bakkie is elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur live te volgen via Den Haag FM (92.0 FM), Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 en KPN-kanaal 1312) of via de stream via denhaagfm.nl