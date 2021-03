Coronavirus: 129 nieuwe besmettingen geregistreerd in Den Haag

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen 24 uur 129 nieuwe coronagevallen in Den Haag geregistreerd. Dat aantal is fors minder dan maandag (200), maar hoger dan een week geleden (91). Het zevendaags gemiddelde komt met de nieuwe coronagevallen uit op 146. Tot dinsdagochtend 10.00 uur zijn er geen sterfgevallen bijgekomen in Den Haag.

Landelijk zijn er in het afgelopen etmaal 4.985 nieuwe positieve testen bijgekomen. Dat zijn er 549 minder vergeleken met een dag eerder. Vergeleken met een week geleden nam het aantal positieve tests met 693 af. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5.648 besmettingen per dag.