Haagse Stadspartij pleit voor terugdringen verkamering van woningen

De Haagse Stadspartij wil dat het stadsbestuur aan de slag gaat met een ontkamerbeleid. ‘In wijken die nu al boven de gestelde norm van 5 procent verkamering zitten moet verkamering teruggedrongen worden’, vindt fractievertegenwoordiger Tim de Boer. Bij verkamering wordt een woning opgekocht en vervolgens opgedeeld in meerdere wooneenheden.

Wat De Boer betreft is er ruimte om de verkamering in Haagse wijken tegen te gaan. ‘Dit kunnen we regelen via bestemmingsplannen en door onteigening bij ernstige overlast. Ook moeten we stoppen met het opsplitsen van bedrijfsruimte en kantoren in kleine woningen, gemeentelijk bezit in deze wijken niet verkopen aan beleggers en eventueel als gemeente zelf panden opkopen.’

Daarnaast wil de Haagse Stadspartij dat bewoners actief worden geholpen en geïnformeerd als er sprake is van overlast of aanstaande verkamering. ‘Zorg dat verhuurders verplicht de omwonenden informeren waar zij terecht kunnen als er sprake is van overlast; zoals in de gemeente Leiden, en informeer VVE’s actief over ingediende aanvragen bij de gemeente.’

De gemeenteraad spreekt woensdag over de Nota voorraadbeleid, dat is een uitwerking van de woonagenda. In de nota heeft het stadsbestuur eerder gesteld geen vergunningen voor verkamering te willen verstrekken wanneer het percentage van verkamerde woningen in een wijk hoger is dan 5 procent.

