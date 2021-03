Haagse VVD wil duidelijkheid over toekomst basisschool in Vroondaal

De Haagse VVD maakt zich zorgen over de voortgang van de bouw van een nieuwe basisschool in Vroondaal in stadsdeel Loosduinen. ‘Al in 2017 is er een vergunning aangevraagd voor de bouw van een basisschool in Vroondaal, maar tot op heden is men nog steeds niet begonnen met de bouw van de school’, legt raadslid Chris van der Helm uit. Nu er ook nieuwe huizen worden gebouwd in de wijk stelt de partij dat er ook een toename zal zijn van kinderen die ook een plek op school moeten krijgen. ‘Ik wil weten met welke hoeveelheid leerlingen ze rekening houden voor de nieuwbouw.’

Volgens de VVD-er wordt er in Vroondaal met smart gewacht op een nieuwe school, maar laat deze lang tijd op zich wachten. Leerlingen krijgen nu les in het gebouw aan de Madepolderweg, waar tevens bijgebouwen zijn geplaatst. ‘Al die tijd krijgen de kinderen nu al les in containers. Ook zou er les worden gegeven in de lerarenkamer en is er bijvoorbeeld maar één kleedkamer bij het gymlokaal, waarin eerst de jongens en daarna de meisjes moeten omkleden. Al met al geen ideale leeromgeving voor deze kinderen.’

Tegelijkertijd wil de partij weten hoe de ventilatie geregeld is in de huidige lokalen: ‘Een goed geventileerde ruimte is altijd al erg belangrijk, maar nu met Corona helemaal. Het college geeft aan dat een goede ventilatie in principe een taak van de school zelf is, maar dat zij hierin wel kan stimuleren en faciliteren. Ik wil van het college weten wat zij voor deze school kan doen om de ventilatie in orde te maken.’

‘Gevaarlijke verkeerssituatie’

Daarnaast constateert Van der Helm dat er bij het brengen en halen van de leerlingen een drukke verkeerssituatie ontstaat rond de school. ‘Veel ouders brengen hun kinderen met de auto naar school, waardoor het bij aanvang en na afloop van de schooldag vaak een wirwar van auto’s, fietsers en kinderen is. Dit zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties.’ Het raadslid wil dat het stadsbestuur samen met de school en ouders zoekt naar oplossingen om dat beter te stroomlijnen.

Beeld: Pixabay