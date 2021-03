Hart voor Den Haag: ‘Verkoop Amare aan partij met verstand van vastgoed en het exploiteren daarvan’

Het was een symbolische handeling, maar het idee erachter is serieus. Raadsleden van Hart voor Den Haag hebben dinsdag borden met ‘Te koop’ opgehangen aan het hek rond het nieuwe cultuurpaleis Amare, in het centrum van Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. De grootste partij in de raad wil dat de gemeente het complex gaat verkopen aan een belegger.

‘De gemeente heeft als idee dat het hebben van vastgoed geen doel op zich is. Daar zijn wij het mee eens. Daarom zeggen wij: verkoop het cultuurpaleis aan een partij die veel verstand heeft van vastgoed en het exploiteren daarvan. Dan krijgt de gemeente Den Haag een flinke pot geld die kan worden besteed aan de inwoners,’ zegt raadslid Arjen Dubbelaar die dondermorgen de borden ophing.

Het stadsbestuur maakte afgelopen week bekend dat het bedrijfsverzamelgebouw De Titaan aan de Saturnusstraat wil gaan verkopen. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat het in eigendom hebben van dit type vastgoed voor de gemeente ‘geen doel op zich’ is. Ook al eerder werden gemeentelijke panden verkocht.

Amare kostte meer dan 223 miljoen euro

Die brief bracht Dubbelaar op het idee, om deze week tijdens een vergadering over de voortgang van de bouw van Amare, het voorstel in te brengen om het van de hand te doen. De partij stelt nu voor om het complex te verkopen aan een institutionele belegger zoals een pensioenfonds.

De totale kosten voor ontwikkeling en realisatie van Amare is 223,3 miljoen euro, bleek recent uit onderzoek van de Haagse Rekenkamer. In dat bedrag zit ook een deel van de ontwikkeling van het gebied om het gebouw heen. Dus de gemeente zal waarschijnlijk niet de volledige 223 miljoen kunnen incasseren. Toch zou het wel nog steeds kunnen gaan om veel geld. Dat kan goed worden besteed aan bijvoorbeeld aan andere dingen, aldus Dubbelaar. Zijn collega Richard de Mos: ‘Stel je voor wat Den Haag kan doen met de opbrengst voor de inwoners van onze stad. De sociale en economische gevolgen van corona moeten opgelost worden. We kunnen investeren in zorg, parkeerproblemen en sporthallen. De mogelijkheden zijn eindeloos.’

Voor gebruikers verandert er niets

Volgens hem verandert er voor de toekomstige gebruikers van Amare niet zo veel. Neem het Koninklijk Conservatorium. ‘Dat is een onderwijsinstelling die wordt bekostigd door de Rijksoverheid. Het heeft ook een langjarige huurovereenkomst en betaalt dan straks gewoon de huur aan een andere partij.’

Volgens de raadsleden van Hart voor Den Haag zijn er veel redenen te bedenken waarom de gemeente vastgoed in bezit wil houden of waarom juist strategische aankopen worden gedaan. Denk aan gebiedsontwikkeling of maatschappelijke functies, zoals sporthallen, zwembaden en sportverenigingen.

Forse opbrengst voor de stad

‘De ontwikkeling van het cultuurcomplex was eind 2014 een politiek besluit om een nieuw theatercomplex te realiseren, maar nu het klaar is, is het tijd om naar de toekomst te kijken. Het bezit, beheer en exploitatie van het gebouw moet je overlaten aan partijen die hier hun corebusiness in hebben, partijen die dit veel beter kunnen. Dat betekent ook minder risico voor de gemeente en de inwoners. En een forse opbrengst voor de stad, die weer geïnvesteerd kan worden,’ aldus Dubbelaar.