Inschrijving CPC Loop geopend, organisatie hoopvol dat evenement in najaar doorgaat

Het is vanaf vandaag mogelijk om je in te schrijven om mee te doen aan de CPC Loop Den Haag. Het hardloopevenement vindt dit jaar plaats op zondag 26 september. De organisatie besloot door de coronamaatregelen om het evenement, wat normaal gesproken in maart plaatsvindt, later in het jaar te organiseren.

‘Nu het kabinet een nieuw perspectief heeft aangegeven zijn wij hoopvol gestemd dat ons evenement in het najaar veilig kan verlopen’, zegt organisator Mario Kadiks. ‘Er komen steeds meer, verschillende vaccins beschikbaar en ook de testmogelijkheden worden uitgebreid. Dat zijn, afgezien van alle onzekerheden, gunstige factoren bij de bestrijding van Covid-19. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om risico’s te vermijden.’

Deelnemers aan het hardloopevenement kunnen zich vanaf heden inschrijven om 5, 10 of 21,1 kilometer te lopen. Mocht de CPC vanwege het coronavirus niet kunnen plaatsvinden op 26 september dan blijft de inschrijving geldig voor de eerstvolgende editie, laat de organisatie weten.

Foto: Archief CPC