Islam Democraten wil onderzoek etnisch profileren bij uitdelen coronaboetes

Als het aan de politieke partij Islam Democraten ligt komt er in Den Haag een onderzoek naar het etnisch profileren bij de politie waar het gaat om uitdelen van coronaboetes. De partij baseert zich voor haar schriftelijke vragen op een analyse van VN over ongeveer 15.000 uitgedeelde coronaboetes, daaruit bleek dat in onze stad vaker coronaboetes worden uitgedeeld in wijken waar meer mensen van niet-westerse komaf wonen.

‘In de eerste drie maanden van de coronacrisis werd 69 procent van de coronaboetes uitgedeeld in etnisch-cultureel diverse wijken terwijl slechts 31 procent van de Hagenaren in een diverse straat woont’, zo stelt de partij van Tahsin Çetinkaya.

Naast een onderzoek naar het mogelijk etnisch profileren pleit Çetinkaya voor een brede evaluatie van het antidiscriminatie- en racismebeleid.