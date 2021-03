Marcel Verreck: ‘Of het nu Willem-Alexander of Martijn is, een Koning zorgt altijd voor gedoe’

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM. Dat doet hij deze keer op het Binnenhof.

‘Ondertussen wreven de TV-pooiers van RTL4, met onze talentvolle ex-stadgenote en carrièretijger Eva Jinek voorop, zich hypocriet excuserend in de handen. Alles voor de kijkcijfers en desnoods gooien we onze eigen beul óók voor de leeuwen. Voor dit vertoon van schijnheiligheid zijn ze nu al de winnaar van de Marco Borsato Trofee 2021. Terwijl je toch zou kunnen weten, of het nou Willem-Alexander of Martijn is, een Koning zorgt altijd voor gedoe’, aldus de columnist.