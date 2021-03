Meer huisartsen krijgen praktijkondersteuner voor jongeren die hulp nodig hebben

Politie over optreden Malieveld: duw van vrouw tegen busje was niet de bedoeling

Voel jij je wel eens somber of gaat het niet zo goed op school? Heb je veel ruzie thuis of zie je het niet meer zitten met de lockdown? Dan kan je nu bij vijftig huisartsenpraktijken terecht om te praten met een Praktijkondersteuner Jeugd. Het is een proef van de gemeente die begon in 2019 met 20 huisartsen. Agnes Otterloo en Sabien van der Lugt werken als praktijkondersteuner. ‘We zien nu vooral veel jongeren die vastlopen met school en leeftijdsgenoten missen door de lockdown’, vertelt Sabien die in Leidschenveen werkt.

‘Vanochtend had ik een gesprek met ouders die niet zo goed weten wat ze met hun puber aan moeten, die wordt steeds bozer en gaat zich afzetten.’ Sabien kijkt dan samen met de ouders en jongeren naar oplossingen. ‘We kijken naar structuur in hun dag, hoe pak je het sporten en bewegen weer op. Maar ook, wat vind je leuk en waar word je blij van?’, vertelt Sabien van de SHG Groep, die vooral jongeren tussen de 12 en 18 jaar ziet op de praktijk.

Sabien van der Lugt werkt als praktijkondersteuner in Leidschenveen.

Het voordeel van een praktijkondersteuner bij de huisarts is de laagdrempeligheid. ‘De drempel is laag en het lijntje is kort. Dat is fijn voor jongeren, want zo eng is het allemaal niet’, zegt Sabien. Daarbij heeft de huisarts niet altijd tijd voor zulke gesprekken. ‘De huisarts heeft maar tien of twintig minuten voor een patiënt’, vertelt Agnes. Er is niet altijd tijd om ouders te helpen met specifieke problemen. Doordat mensen zoals Agnes en Sabien op de praktijk werken kunnen ouders makkelijker even binnenlopen.

Tot en met 2020 hebben praktijkondersteuners 454 jongeren en kinderen gezien op de praktijk. Bij ruim de helft was een doorverwijzing naar dure specialistische hulp niet nodig, aldus cijfers van de gemeente.

Voor ouders en jongeren is de stap naar een psycholoog groter dan die naar de huisarts. ‘Bij de huisarts kan je meteen met ouders mee sparren en wij kunnen snel iets oppakken’, aldus Agnes. Bij complexere situaties kunnen Agnes en Sabien de ouders alsnog doorverwijzen. De praktijkondersteuner werkt dan ook als een gids voor ouders. ‘Wij zijn de spin in het web en kunnen goede screening doen en eventueel contact leggen met het Centrum voor Jeugd en Gezin of de specialistische GGZ’, aldus Agnes die vanuit Hadoks bij vijf huisartsenpraktijken op Scheveningen werkt.

Agnes van Otterloo werkt bij vijf huisartsenpraktijken op Scheveningen.

Goedkoper

De gemeente is blij dat de proef tot nu toe een succes is. ‘Als ouders met hun kind bij de huisarts komen voor hulp, schrijft een huisarts soms al snel een verwijsbriefje uit voor specialistische jeugdhulp. Terwijl dat vaak helemaal niet nodig is’. Volgens de gemeente hebben ouders en kinderen meer baat bij een praktijkondersteuner. ‘En het scheelt de samenleving gemeenschapsgeld’, aldus wethouder Kavita Parbhudayal. Nederlandse gemeenten komen samen 1,7 miljard euro te kort voor de uitvoering van jeugdhulp, aldus de gemeente Den Haag.

Daarom wordt de proef nu uitgebreid van twintig naar vijftig praktijken. ‘De resultaten zijn hoopgevend en daarom breiden we de proef uit. Als het succes doorzet, moet deze vorm van praktijkondersteuning een structurele voorziening worden, waarbij we mikken op co-financiering door zorgverzekeraars’, aldus de wethouder.

Druk door corona

Door corona hebben praktijkondersteuners het drukker gekregen, aldus Agnes. ‘In het gewone leven zitten veel gezonde dingen die je energie geven om met moeilijke dingen om te gaan, zoals presteren op school of een bijbaantje. Door corona is die balans schever en krijgen jongeren sneller klachten.’ Ook problemen in het gezin komen meer naar de voorgrond. ‘Bijvoorbeeld bij gescheiden ouders. Als je kind corona heeft opgelopen, bij wie blijft het kind dan?’, schetst Sabien.

Agnes wil jongeren die vastlopen vooral aanraden hulp te zoeken. ‘Informeer bij je huisarts of ze een praktijkondersteuner Jeugd hebben. Het is voor ouderen en jongeren makkelijker om zonder drempel hun zorgen voor te leggen.’

