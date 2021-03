OM doet vooralsnog geen eigen onderzoek naar politie-inzet Malieveld

Coronavirus: 129 nieuwe besmettingen geregistreerd in Den Haag

Het is volgens het Openbaar Ministerie (OM) nog te vroeg om te bepalen of ze een strafrechtelijk onderzoek doet na het politieoptreden van afgelopen zondag op het Malieveld. ‘De politie is bezig de feiten en omstandigheden van de incidenten op een rij te zetten. Daarbij kijkt het OM mee’, zo laat het OM weten.

Het OM laat weten dat ze aandacht heeft voor wat zondag is gebeurd, al verwacht ze wel dat het ‘naar verwachting enkele weken duren voordat de feitelijke toedracht van de gebeurtenissen voldoende duidelijk is’.

Amnesty International had het OM en burgemeester Jan van Zanen opgeroepen onderzoek te doen naar het optreden van de politie zondag op het Malieveld. Tijdens de demonstratie van Nederland in Verzet, tegen de coronamaatregelen, raakten twee demonstranten gewond nadat politiehonden tegen hen waren ingezet omdat zij weigerden te vertrekken. Er werd ook een waarschuwingsschot gelost door een politieagent. Dat gebeurde toen een hondengeleider belaagd werd door demonstranten tijdens een charge.