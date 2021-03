Politie over optreden Malieveld: duw van vrouw tegen busje was niet de bedoeling

Meer in

De politie heeft op Twitter een verklaring gegeven over hun optreden op het Malieveld afgelopen zondag. Bij een demonstratie tegen de coronaregels greep de politie in omdat demonstranten niet wilden vertrekken nadat het protest door burgemeester Van Zanen was ontbonden. Er werden een waterwerper en honden ingezet en agenten deelden ook flinke klappen uit. Ook werd er een waarschuwingsschot gelost.

Na het optreden kwam er van verschillende kanten kritiek. Zo wil de Haagse politiek weten of het politieoptreden wel proportioneel was. En mensenrechtenorganisatie Amnesty wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar het ‘politiegeweld’.

De politie schrijft nu op Twitter: ‘Een aantal ME’ers moesten met spoed een aanhouding verrichten. De agent duwde daarbij een vrouw opzij. Hij heeft niet gezien dat er nog een ander busje aan kwam rijden. Door de duw viel de vrouw tegen het busje aan. Dit was nadrukkelijk niet de bedoeling’.

Een aantal ME’ers moesten met spoed een aanhouding verrichten. De agent duwde daarbij de vrouw opzij. Hij heeft niet gezien dat er nog een ander busje aan kwam rijden. Door de duw viel de vrouw tegen het busje aan. Dit was nadrukkelijk niet de bedoeling. — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) March 16, 2021

Waarschuwingsschot

Over het waarschuwingsschot zegt de politie dinsdag: ‘Demonstranten schopten de politiehond en belaagden de geleider met een vechthond. Daarop loste de politieman een waarschuwingsschot’.

Twintig mensen werden aangehouden. Zestien van hen zitten nog vast. Ze worden verdacht van mishandeling, belediging en het niet voldoen aan een vordering.