Ruim 13.000 Hagenaars hebben maandag gestemd voor de verkiezingen

De eerste stemdag, bedoeld voor mensen in de risicogroep, is rustig verlopen. In totaal hebben 13.045 kiezers maandag gestemd. Dat is 3,7 procent van het aantal kiesgerechtigden in Den Haag. Dat vertelt Gerjan Wilkens, hoofd stemmen, dinsdag in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

Gerjan is blij dat het relatief rustig was, want dat is de bedoeling van deze twee stemdagen. ‘We krijgen goede reacties van mensen die blij zijn met deze dagen speciaal voor 70-plussers en mensen in de risicogroep.’

De drukste stembureaus van de stad waren de Tweede Kamer (602), Scouting Ferguson aan de Muurbloemweg (574) en de stemtent op het basketbalveldje aan de Laan van Wateringseveld (536). Het stembureau bij PIP aan de Binckhorstlaan was het rustigst, op het dubbele stembureau stemden in totaal 61 mensen.

Dit stembureau wordt bemand door Haagse jongerenambassadeurs. Niet heel gek als je bedenkt dat hier bij PIP normaal gesproken dansfeesten worden georganiseerd. Opkomst was vanmiddag overigens niet meer dan 20 stemmers pic.twitter.com/wA3tOisouf — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) March 15, 2021

Stembureaus opbouwen

In totaal zijn er maandag en dinsdag 48 stembureaus open in de stad. Woensdag, de dag van de verkiezingen, zijn dat er 276. Daarvoor moet nog wel wat gebeuren. ‘Sommige locaties moeten we vandaag of zelfs vannacht nog opbouwen.’ Daarnaast moeten er nog wat andere klusjes gebeuren, vertelt Gerjan: ‘We hebben extra gas besteld voor de heaters in de stemtenten, want het wordt morgen nog kouder dan we dachten.’

Ook wat betreft de stembureauleden is het continu schakelen, door corona melden stembureauleden zich af als ze verkouden zijn. ‘We hebben elke ochtend afmeldingen van stembureauleden, dus zitten er mensen op de reservebank. We hebben van tevoren extra reserveleden geworven. Ik ben blij dat mensen zich afmelden als ze klachten hebben.’

Gerjan Wilkens van de gemeente Den Haag

Briefstemmen

Op dit moment worden in het World Forum alle briefstemmen verzameld en voorbereid voor het tellen op woensdag. Bij de gemeente zijn duizenden briefstemmen binnengekomen, vertelt Gerjan. ‘Daar wordt heel hard gewerkt.’ Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet weten de procedure voor het tellen van de briefstemmen aan te passen. Sommige 70-plussers hadden moeite met het briefstemmen. De minister zegt nu dat briefstemmen die niet helemaal volgens de regels zijn opgestuurd, onder bepaalde voorwaarden toch worden meegeteld.