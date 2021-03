Politie over optreden Malieveld: duw van vrouw tegen busje was niet de bedoeling

Zwemles voor kinderen weer toegestaan, volwassenen mogen buiten sporten

In de Haagse zwembaden is het vanaf vandaag weer mogelijk om zwemles te volgen. Door het versoepelen van coronamaatregelen mogen jongeren tot en met 12 jaar weer het water in. Wel gelden er bepaalde regels. Zo zijn de kleedkamers open, maar de douches niet. Ook blijven kinderen thuis bij klachten en moeten ouders buiten wachten.

Naast de versoepeling voor jonge zwemmers is het vanaf vandaag voor volwassenen weer toegestaan om te sporten, dat mag buiten met twee personen tegelijk en op sportaccommodaties buiten mag met maximaal vier personen gezamenlijk gesport worden. Wedstrijden zijn voor deze doelgroep nog niet toegestaan.

Op de website van de Rijksoverheid is een compleet overzicht van de sportmaatregelen te vinden.