Burgemeester over demonstratie Malieveld: ‘Vind het ook geen fijne beelden’

De Haagse burgemeester Jan van Zanen vond het geweld tussen politieagenten en demonstranten afgelopen zondag ‘geen fijne beelden’. Dat zei hij woensdagmiddag tijdens een debat in de gemeenteraadscommissie.

Bij een spontane demonstratie op het Malieveld van ‘koffiedrinkers’ werd door de politie ingegrepen, nadat de aanwezigen waren gewaarschuwd en gevorderd om te vertrekken. De mensen die dat niet deden, kregen te maken met de ME, een waterkanon, bereden politie en politiehonden. Er werd ook door een agent een waarschuwingsschot gelost. In totaal werden twintig mensen opgepakt.

‘Ook als er een andere context was geweest, dan vind ik het ook geen fijne beelden, laat ik dat ook even zeggen. Ik heb er niet van zitten genieten’, vertelde de burgemeester, die zeer kritische raadsleden tegenover zich had. ‘Want ik was er juist zo trots op dat die eerste demonstratie (van het Klimaatalarm, red.) goed ging en ik baalde als een stekker – terwijl je met man en macht in deze tijd een demonstratie probeert te faciliteren, het was ook spontaan en je kunt geen afspraken maken – dat het dan zo uit de hand loopt.

‘Onbevredigend’

Aanvankelijk wilde de burgemeester geen oordeel vellen over het schouwspel op het Malieveld, maar Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren, Lesley Arp van de SP en Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij (HSP) vroegen de burgemeester herhaaldelijk om een uitspraak te doen over de beelden die zij hadden gezien op sociale media en op nieuwssites. SP’er Arp noemde het dan ook ‘onbevredigend’ dat de burgemeester geen uitspraken over het politie-optreden wilde doen.

De burgemeester wilde eerst alle feiten van de politie op een rij hebben, voordat hij er een oordeel over wilde vellen. ‘Ik heb de beelden gezien, daar word ik niet blij van. Maar ik moet erbij zeggen: ik heb niet alle beelden gezien’, zei Van Zanen. Hij wilde vooral het feitenrelaas van de politie afwachten en dat in de zogheten Driehoek (het wekelijkse overleg samen met de politiechef en officier van justitie) bespreken. ‘Vervolgens zal ik u informeren. Dan zal ik u ook vertellen wat ik daarvan vind.’

PvdD, SP en HSP: onafhankelijk onderzoek

Maar het feit dat Van Zanen juist alle feiten – aan de hand van een reconstructie – van de politie wilde hebben, viel bij een deel van de raadscommissie in verkeerde aarde. ‘We hebben beelden gezien van een man die op de grond lag en met stokken werd geslagen, terwijl ook nog een politiehond hem beet. Wat vindt de burgemeester daar zelf van?’, vroeg Gerritsen van de Partij voor de Dieren. ‘Er is alle aanleiding om de slager niet zijn eigen vlees te laten keuren, dus er is een onafhankelijk onderzoek nodig’, zei SP’er Arp.

Ook Faïd (HSP) stelde een onafhankelijk onderzoek voor. ‘Ik zag excessief politiegeweld’, zo luidde haar oordeel. Ze uitte nog een andere zorg: ‘Er is nu in een jaar tijd twee keer door de politie – in een menigte – een waarschuwingsschot gelost. In september gebeurde dat op de kermis op het Malieveld en nu weer.’ Het HSP-raadslid haalde ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International aan, die ook pleitte voor een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld.

‘Eerst compleet beeld’

Andere partijen in de gemeenteraadscommissie zeiden – net als de burgemeester – eerst het verhaal van de politie te willen afwachten, voordat zij hierover met de burgemeester in debat wilden gaan. ‘We willen eerst een compleet beeld van wat er precies is gebeurd, dus dat wachten we af’, zei Judith Oudshoorn van de VVD. Ook de vertegenwoordigers van ChristenUnie-SGP, CDA en GroenLinks sloten zich daarbij aan.

De burgemeester benadrukte nogmaals het lastige parket waarin zowel hij als de politie zich begaven. ‘Het demonstratierecht en de coronamaatregelen: het valt niet mee om die twee te combineren. De politie-inzet was erop gericht om de demonstratie veilig te laten verlopen, in combinatie met de andere demonstratie van Klimaatalarm. Die samenloop van demonstraties maakt Den Haag buitengewoon ingewikkeld, die samenloop is een extra complicatie.’

Burgemeester: deel demonstranten was uit op confrontatie met politie

Het hielp ook niet mee dat het een spontane demonstratie was. De organisatie had aanvankelijk wel de demonstratie gemeld, maar vrijdag trok de organisatie die kennisgeving weer in. ‘Maar ze kwamen toch, de koffiedrinkers. Ik heb toen om 12.00 uur toestemming gegeven voor de spontane demonstratie op het Malievel en rond 13.00 uur was het maximum aantal mensen bereikt, maar daarna werden het nog veel meer. Er waren ook mensen op Plein 1813 en in de Paleistuinen, die hebben we naar het veld gebracht’, vertelde Van Zanen.

‘Om 14.00 uur hebben we de demonstratie ontbonden, want de ongeveer 1.500 mensen hielden zich niet aan de coronamaatregelen. De aanwezigen zijn gewaarschuwd en gevorderd, de meesten zijn vervolgens weggegaan. Maar een aantal is niet weggegaan, die mensen waren uit op confrontatie’, oordeelde de burgemeester. ‘Ze schenen met laserpennen in de ogen van politieagenten, ze hadden stroomkabels bij zich, dus dat zijn geen mensen die uit zijn op een vredige demonstratie. Zij hebben zich gewelddadig naar politieagenten gedragen.’

Onderzoek naar politie-inzet

Over twee of drie weken zal de burgemeester een brief naar de gemeenteraad sturen met meer informatie over de opzet van het onderzoek en de rol van het Openbaar Ministerie.