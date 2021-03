Burgemeester stemde op zijn vriendin: ‘Ze zou wel teleurgesteld zijn als ik het niet zou doen’

Burgemeester Jan van Zanen was er vroeg bij om vanochtend om 06:30 uur bij het stembureau op Centraal Station zijn stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Over voor wie die stem was, is hij eerst nog een beetje geheimzinnig. ‘Wie mijn achtergrond een beetje kent, kan het wel raden, maar ik heb in ieder geval op een vrouw gestemd.’

Voor Van Zanen begint de officiële verkiezingsdag spannend wanneer blijkt dat sommige stembureaus te maken hebben met opstartproblemen. Zijn vertrouwen in het proces is echter groot. ‘Bij Centraal Station was even geen stroom en bij het stadhuis waren er eerst geen stembiljetten. Soms gaan dingen net mis, maar het hoort er allemaal bij. Het is mensenwerk en we doen het hier met veel aanpassingsvermogen. Uiteindelijk wordt het allemaal geregeld.’

Goed op weg

De burgemeester spreekt met trots en enthousiasme over het werk dat deze verkiezingsdagen in Den Haag wordt verzet. ‘Dit jaar wordt er over drie dagen gestemd en zijn er tweeduizend extra stembureauleden; dat is nogal wat. Tevens zijn vorige week woensdag in het World Forum al stemmen in ontvangst genomen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Dat maakt Den Haag wel speciaal en ik denk ook dat we er goed in zijn.’

Op het moment dat Van Zanen zijn verhaal doet bij Den Haag FM, heeft zo’n 30 procent van de Haagse inwoners de stembus bezocht, iets onder het landelijk gemiddelde. ‘Dat is meestal het geval’, zegt hij. ‘Ik denk dat we goed op weg zijn, maar ik hoop natuurlijk dat heel veel mensen het nog gaan doen, nóg meer dan de 75 procent bij de vorige verkiezingen.’

Teleurgesteld

Deze verkiezingen is er extra aandacht gevraagd voor vrouwelijke politici met de hashtag #stemopeenvrouw. Ook bij Van Zanen is deze boodschap aangekomen, al geeft hij aan hier al langer bewust mee bezig te zijn. ‘Ik stem bijna altijd op een vrouw. Meer vrouwen in de politiek lijkt me heel goed, ik vind dat belangrijk.’

Deze woorden maakt Van Zanen waar door vanochtend op het stembiljet het bolletje voor de naam van zijn vriendin rood te kleuren. ‘Wie mijn achtergrond kent, kan wel raden op wie ik heb gestemd. We hebben een hele zelfstandige relatie en ze laat me natuurlijk vrij. Maar, ze zou wel teleurgesteld zijn als ik het niet had gedaan.’

Junkie

Van Zanen roept de inwoners van Den Haag nog expliciet op, wanneer ze dat nog niet hebben gedaan, hun stempas te gebruiken. ‘Ga stemmen. De verkiezingen vormen het hart van de democratie en dit is de meest laagdrempelige manier om je stem te laten horen. Breng je stem uit en doe dat bewust.’

Na zijn bezoek aan Den Haag FM wacht de burgemeester een volgeplande dag. ‘Ik ga nu de vegaburger halen die horecazaken hebben gemaakt voor stembureauleden en daarna naar de raadscommissie. Het is niet te voorspellen hoe lang dat duurt, maar ik wil rond 21.00 uur weer bij het sluiten van de stembureaus zijn om te kijken hoe het gaat met de mensen achter de schermen. Zij hebben die steun verdiend.’

Van Zanen is van plan zijn dag te eindigen zoals de meeste inwoners van Den Haag dat tegenwoordig doen: op de bank. ‘Ik zit uiteindelijk wel voor de televisie, want ik wil wel weten hoe het afloopt. Ik ben natuurlijk wel een politieke junkie wat dat betreft.’

