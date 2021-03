Coronavirus: 170 nieuwe coronagevallen in Den Haag

In Den Haag zijn er tot woensdagochtend 10.00 uur 170 nieuwe coronagevallen bijgekomen, er werd geen nieuw stergeval geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe besmettingen ligt hoger dan dinsdag (129) het geval was. Het zevendaags gemiddelde komt woensdag uit op 153 besmettingen per dag.

Landelijk kwamen er in een dag tijd 5974 positieve tests bij, dat zijn er 1003 meer dan dinsdag. Vergeleken met een week geleden zijn het er 690 meer. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5740 besmettingen per etmaal.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 47. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 32 coronadoden gemeld.