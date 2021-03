LIVEBLOG verkiezingen: 73,8 procent heeft gestemd, VVD grootste in exitpoll, geen zetel voor De Mos

Gewonde na steekincident supermarkt Jumbo op Leyweg

In de buurt van supermarkt Jumbo aan de Leyweg heeft woensdagavond een steekincident plaatsgevonden. Volgens calamiteitenwebsite Regio15 is daarbij een gewonde gevallen. Het slachtoffer is, na onderzoek, naar het ziekhuis gebracht.

Volgens de politie is een nog onbekende dader op de vlucht. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man die zou hebben gestoken, is met een vrouw weggerend van de plek waar de steekpartij plaatsvond. De politie doet onderzoek.