Initiatiefnemer VegaBURGERmeester kijkt tevreden terug op actie: ‘gemeente moet anders gaan denken’

Horecaondernemer Alexander Roep van Lokaal Duinoord in de Reinkenstraat kijkt tevreden terug op zijn actie VegaBURGERmeester, hoewel hij zelf niet heel veel burgers heeft verkocht is hij wel blij dat er aandacht is voor gekomen voor lokale ondernemers. ‘Het was geen vetpot, maar dat was ook niet het idee van de actie: de gemeente moet anders gaan denken.’

‘Toen ik de mail naar de stembureauleden onder ogen kreeg was er net een bericht dat er meer lokaal zou worden aanbesteed’, vertelt Roep. ‘Op het moment dat er iets met eten en drinken is zou het goed zijn als er dan lokaal wordt gekeken om dat te regelen in plaats bij een grote organisatie het geld ervoor uit geven. Je moet als gemeente gewoon het goede voorbeeld geven. Dat was voor mij het belangrijkste dat ambtenaren op zo’n manier gaan denken. Als er in ieder geval nu mensen gedacht hebben om lokaal te bestellen dan is het al succesvol.’