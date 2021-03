Liveblog verkiezingen: Burgemeester Van Zanen stemde op zijn eigen vrouw

Vanaf 7.30 uur kan er op de stembureaus in de stad gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. In dit liveblog lees je alles over de verkiezingsdag in Den Haag.

Mark Rutte stemde bij Schoolvereniging Wolters

VVD-leider en premier Mark Rutte heeft woensdag gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij deed dat in Den Haag bij Schoolvereniging Wolters.

De regeringspartij van Rutte heeft momenteel 32 zetels in de Tweede Kamer.

Tegen Goedemorgen Nederland zei de premier dat hij donderdagochtend, de dag na de verkiezingen en de uitslag, eerst gewoon gaat lesgeven.

Burgemeester Van Zanen heeft gestemd op zijn eigen vrouw

Stembureau in luxe hotel of Kunstmuseum

Het stembureau in het Carlton Ambassador Hotel aan de Sophialaan bleef het eerste halfuur sinds de opening op woensdagochtend leeg, maar rond 08.00 druppelden de mensen binnen. Enkele kiezers kwamen speciaal naar het hotel in het stadscentrum om het pand eens van binnen te kunnen zien.

Het stemlokaal zit in de aankomsthal van het hotel en was maandag en dinsdag ook al geopend. Onder de vijf kroonluchters aan het plafond zijn vier kieshokjes gevestigd.

Een paar aanwezigen zeggen verkiezingsdag een mooie gelegenheid te vinden om het Carlton eens van binnen te bekijken. Een vrouw geeft aan het pand altijd van buitenaf te zien, maar nog nooit binnen te zijn geweest. Iemand anders vertelt zelf in de hotelbranche te werken, in Amsterdam. Ze kon de kans niet laten liggen om voor het eerst het hotel binnen te wandelen.

Ook kunnen kiezers stemmen in het Kunstmuseum. Volgens het museum biedt dit mensen ook een kans om weer even een glimp van de kunst op te vangen. Directeur Benno Tempel: ‘We willen de kiezers in Den Haag hiermee een moment van troost en hoop voor de nabije toekomst bieden’.

GroenLinks-leider Jesse Klaver stemde ook in het Kunstmuseum.

Burgemeester van Zanen stemde op Centraal Station

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft woensdagochtend om 06.30 uur gestemd op het Centraal Station. Dat duurde overigens even door een kort stroomprobleem, vertelt hij tegen Goedemorgen Nederland.

Den Haag heeft voor deze verkiezingen door de coronamaatregelen 150 nieuwe stemlocaties moeten vinden en 2000 extra vrijwilligers aangetrokken, zegt de burgemeester.

Sigrid Kaag (D66) stemde even voor 08.00 uur in Buurtcentrum Kommunika in Den Haag.

Foutje bedankt: ChristenUnie/SGP is met de datum in de war

De ChristenUnie/SGP heeft in de Scheveninger een reclame geplaatst voor de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Stemt u 21 maart ook ChristenUnie/SGP’ staat er in de advertentie.

Gisteren plaatste @DeScheveninger per ongeluk een "golden oldie" van drie jaar geleden. Inmiddels een paar jaar ouder en wijzer en een andere arena, maar voor dezelfde Scheveningse belangen. Morgen kunt u #kiezenvoorwatechttelt @Pieter_Grinwis @christenunie !!! #lijst8 #nummer5 pic.twitter.com/iGGTjzlMne — ChristenUnie Den Haag (@CUDenHaag) March 16, 2021

Richard de Mos heeft gestemd, maar niet op zichzelf

De lijsttrekker van Code Oranje @RicharddeMos brengt vanochtend zijn stem uit bij Prodemos. Hij stemt op @TanyaHoogwerf pic.twitter.com/sinYATB7hH — lot van bree (@lotvanbree) March 17, 2021

Opstartproblemen

Het gaat nog niet overal even soepel met het openen van de stembureaus. Zo ging het stembureau in het stadhuis tien minuten later open, omdat er geen stembiljetten waren.

Tien minuten later dan de bedoeling was, is het stembureau op het stadhuis DH geopend. Er was een probleem met de stembiljetten. Die waren er niet. Nu wel. #TK2021 pic.twitter.com/oY4TMWF0Ym — lot van bree (@lotvanbree) March 17, 2021

Zo druk is het bij jouw stembureau

Om te kunnen zien hoe druk het is bij bepaalde stembureaus houdt de gemeente online een druktemeter bij. Met de kleuren groen, oranje en rood is te zien hoe druk het is op een stembureau bij jou in de buurt.

Nog een paar minuten en dan opent burgemeester Van Zanen het stembureau op het stadhuis van Den Haag #TK2021 pic.twitter.com/5CVcR1lr57 — lot van bree (@lotvanbree) March 17, 2021

Het weer

Op de verkiezingsdag is het bewolkt en schijnt af en toe de zon. Vooral aan de kust kan een lokale bui vallen, aldus Weeronline. Het wordt 7 of 8 graden.

Avondklok: stembureaus open tot 21.00 uur

Traditiegetrouw zijn de stembureaus open tot 21.00 uur. Echter, dit jaar is er een avondklok die om 21.00 uur ingaat. Op de site van de overheid staat dat kiezers gewoon tot 21.00 uur kunnen stemmen, of later dan dat als ze om 21.00 uur nog in de rij staan bij een stembureau. Ook mogen mensen na 21.00 uur nog kijken bij het stemmen tellen. Kiezers hebben hiervoor geen aparte verklaring nodig.

Kiezers mogen altijd kijken bij het tellen van de stemmen. ‘Zo zorgen we ervoor dat het verkiezingsproces toegankelijk, controleerbaar en transparant is’, aldus de Rijksoverheid.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing is de avondklok nog steeds van kracht. Ben je na 21.00 uur onderweg naar huis vanaf een stemlokaal? Of wil je kijken bij het tellen van de stemmen? Dat kan. Je hebt hiervoor geen verklaring nodig. Meer informatie 👉 https://t.co/2hRZWc3cZA pic.twitter.com/4vnfAqRAVF — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) March 12, 2021

Stemmen tellen

Vanaf 7.30 uur vanochtend is ook begonnen met het tellen van de briefstemmen die bij de gemeente binnen zijn gekomen. Vanwege corona konden 70-plussers hun stem per brief uitbrengen. De afgelopen dagen zijn de stembiljetten gesorteerd in het World Forum. Daar wordt woensdag meteen begonnen met het tellen van de stemmen. Volgens hoofd stemmen, Gerjan Wilkens, zijn er duizenden briefstemmen binnengekomen.

Drie dagen stemmen

Vanwege het coronavirus kon er ook maandag en dinsdag al gestemd worden. Vooral mensen uit de risicogroep en 70-plussers werden opgeroepen om die rustigere dagen te gaan stemmen. In Den Haag stemden maandag ruim 13.000 mensen. In totaal waren er 48 stembureaus open. Woensdag zijn er 276 stembureaus open.