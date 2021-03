Opstartproblemen bij stembureaus: ‘Er is altijd wel een beheerder die zich verslaapt’

De start van deze officiele verkiezingsdag verloopt niet vlekkeloos; enkele stembureaus bleken om 7.30 uur nog onbemand en bij de locatie in het stadhuis waren de stembiljetten nog niet geleverd. Volgens hoofd verkiezingen Gerjan Wilkens is een hectisch begin echter eerder regel dan uitzondering. ‘Altijd is er wel iets aan de hand waardoor niet alles op tijd begint.’

Op de ochtend van 17 maart is Wilkens zo druk in de weer, dat hij bij Haags Bakkie op Den Haag FM pas toekomt aan zijn eerste koffie. ‘Het opstarten is mega hectisch en ik heb ook nog even polshoogte genomen bij Schoolvereniging Wolters, waar Rutte ging stemmen.’

‘Niks meer wat ik kan doen’

Zowel binnen- als buitenlandse pers rukte uit om de demissionaire premier zijn stem uit te zien brengen. ‘Het was een beetje zoals je dat op televisie ziet’, zegt Wilkens. ‘Het was een hongerige menigte op zoek naar nieuws en de premier heeft ze allemaal keurig en rustig te woord gestaan. Maar het was wel koud!’

Wilkens blijft het resultaat van zijn voorbereidingen vandaag goed in de gaten houden, maar geeft aan weinig controle te hebben over het verdere verloop van de dag. ‘Op verkiezingsdag blijkt of ik mijn werk goed heb gedaan, maar dan is er niks meer wat ik kan doen.’

Avondklok

De gemeente probeert zo veel mogelijk drukte bij de stembureaus te voorkomen door het aantal bezoekers bij te houden. ‘Normaal gesproken zijn er wel spitsuren, maar nu door corona weten we het ook niet helemaal. Daarvoor hebben we nu wel druktemeters, zodat je op zoek kan naar een bureau bij jou in de buurt waar het rustig is’, aldus Wilkens.

Stembureaus zijn vandaag tot 21.00 uur open en volgens Wilkens hoeven late stemmers zich niet druk te maken om de avondklok. ‘Als je van het stembureau komt, mag je na die tijd nog even buiten zijn. Ook stembureauleden zijn vandaag natuurlijk vrij van de avondklok.’