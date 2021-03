Genoeg geld voor nieuwe bijen Hobbytuinen Spoorwijk ingezameld: ‘Dit is fantastisch, ik word er helemaal stil van’

Goed nieuws voor Stichting Hobbytuinen in Spoorwijk: de inzamelingsactie voor nieuwe bijenkasten heeft zijn doel in twee dagen bereikt, het streefbedrag van 1.500 euro is gehaald. Er werden meer dan 90 donaties gedaan. ‘Dit is fantastisch, ik word er helemaal stil van’, vertelt voorzitter Ramazan Odek aan Den Haag FM. ‘Ik wil deze mensen graag een keer uitnodigen om te komen kijken bij de nieuwe bijen. Als tegenprestatie.’

Het ingezamelde geld gaat gebruikt worden voor het aanschaffen van nieuwe bijenkasten en nieuwe volkeren. ‘De bijen zijn belangrijk voor de bestuiving hier.’ Ook is er contact met een imker die een bijenvolk ter beschikking wil stellen aan de Stichting Hobbytuinen. De inzamelingsactie zelf is nog niet gesloten, als er nog meer geld wordt gedoneerd wil men kijken of er een vorm van beveiliging bij de nieuwe bijen kan komen. ‘Want wie garandeert dat het niet nog eens gebeurt?’, zegt Odek. ‘Dat kost gewoon veel geld, we moeten straks kijken wat haalbaar is.’

Vorig weekend werden de bijenkasten in de hobbytuin aan de Schimmelweg in het water gegooid. ‘Wat we in 10 jaar hebben opgebouwd was in een klap weg. We zijn wel geraakt.’ Zowel de bijen als de koninginnen overleefden dat niet. ‘De oude bijen krijgen we er niet mee terug. Wat mensen hebben aangericht vind ik vreselijk: het zijn levende wezens die zijn heengegaan. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurt. Ik vraag me nog steeds af waarom dit gedaan is.’