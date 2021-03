Tweede Kamerverkiezingen 2021: VVD grootste partij in exitpoll, D66 wint, geen zetel voor De Mos

Deze Hagenaars gaan de Tweede Kamer in (en deze net niet)

Meer in

De meeste stemmen zijn geteld. De grote winnaars, de verliezers en de nieuwkomers zijn bekend. VVD, D66 en Forum zijn de grootste winnaars. Code Oranje van Richard de Mos heeft geen zetel gehaald. Wij zochten uit welke Hagenaars er de Tweede Kamer ingaan en wie dus niet.

Dit artikel is gebaseerd op de voorlopige prognose van het ANP, op basis van 63 procent van de getelde stemmen.

In totaal stonden er 101 Hagenaars op de in totaal 33 kieslijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar niet iedereen stond op een verkiesbare plaats. Daarnaast kan het nog zijn dat kandidaten met voorkeursstemmen worden gekozen en dus toch de Tweede Kamer ingaan, ook al stonden ze op een lagere plek op de lijst. Donderdagochtend rond 8.00 uur is 79 procent van de stemmen geteld.

Deze Hagenaars gaan de Kamer in

Het is waarschijnlijk dat de grote winnaars VVD en D66 gaan proberen een kabinet te formeren met een andere partij. Dat betekent dat die partijen ook ministers en staatssecretarissen gaan leveren, daardoor schuiven mensen op de lijst weer door en kunnen daardoor toch in de Kamer komen.

VVD (35)

1. Mark Rutte

4. Bente Becker

10. Ockje Tellegen

12. Eelco Heinen

20. Ingrid Michon-Derkzen

D66 (24)

1. Sigrid Kaag

5. Sjoerd Sjoerdsmaa

7. Steven van Weyenberg

9. Hanneke van der Werf

14. Joost Sneller

Fonda Sahla staat op plek 27, zij komt waarschijnlijk wel in de Kamer als D66 gaat regeren. Dan schuift ze een paar plaatsen op omdat de partij bewindslieden gaat leveren.

PVV (17)

1. Geert Wilders

2. Fleur Agema

4. Léon de JOng

8. Tony van Dijck

11. Sietse Fritsma

14. Machiel de Graaf

CDA (15)

De eerste Hagenaar op de lijst van het CDA is Wytske Postma, op plek 19. Die kan alleen in de Kamer komen met voorkeursstemmen of wanneer CDA gaat regeren en een aantal bewindspersonen levert.

PvdA (9)

5. Kati Piri



Kirsten van den Hul (plek 12) en het Haagse raadslid Mikal Tseggai (plek 17) halen de Kamer niet.

SP (9)

De enige Hagenaar op de lijst van de SP die de Kamer haalt is Bart van Kent (plek 8).

Forum voor Democratie (8)

6. Gideon van Meijeren

7. Freek Jansen

GroenLinks (7)

Alleen partijleider Jesse Klaver haalt de Kamer. Niels van den Berge (plek 12) haalt de Kamer niet. GroenLinks ging van 14 naar 7 zetels.

Partij voor de Dieren

2. Christine Teunissen

Dat betekent dat de Haagse fractievoorzitter Robert Barker (plek 19) gewoon in de gemeenteraad blijft.

ChristenUnie

ChristenUnie staat nu op 5 zetels, dat betekent dat de Haagse fractievoorzitter Pieter Grinwis de Tweede Kamer in gaat. Mediapartner Omroep West sprak Grinwis woensdagavond al.

JA21 (4)

Nieuwkomer JA21 haalt vier zetels. Derk Jan Eppink staat op plek 3 en zou daarmee ook naar het Binnenhof gaan.