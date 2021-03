Martijn maakte de iconische foto van op-tafel-dansende Sigrid Kaag: ‘Dit was een spontaan moment’

De foto siert donderdagochtend op de voorpagina’s van de Volkskrant, AD en dagblad Trouw. Een dansende Sigrid Kaag (D66) op een tafel, vlak na de eerste exitpolls van de Tweede Kamerverkiezingen. Martijn Beekman, tweevoudig winnaar van de Zilveren Camera en al jaren fotograaf op en rond het Binnenhof, is de maker van deze, nu al, historische foto.

‘Er veranderde iets in de blik van mevrouw Kaag’, vertelt de fotograaf de ochtend na de verkiezingen. ‘Ik moest denken aan voetballers die een doelpunt maken en niet weten wat ze met hun emoties moeten doen. Zij kreeg een verstarde blik in haar ogen, sloeg met haar hand op tafel en ging op de tafel staan. Dan weet je dat dit iets heel bijzonders is.’ Beekman was goed voorbereid op zo’n moment. ‘Je stelt je camera in op snelle sluitertijd, voor als iemand in de lucht gaat springen.’

Wat een prachtige avond. Jullie steun aan onze idealen en ideeën is overweldigend. Mijn dank is groot. Ik feliciteer uiteraard ook de andere winnaars van vanavond. Nu aan de slag, de toekomst wacht niet. Foto: Martijn Beekman pic.twitter.com/UfXQ3SdYT1 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) March 17, 2021

Het is voor een fotograaf niet vanzelfsprekend dat die bij zo’n intiem moment aanwezig mag zijn. ‘Voor journalisten is het heel lastig om achter de schermen (van het Binnenhof, red.) foto’s te maken’, vertelt Beekman in het ochtendradioprogramma van mediapartner Omroep West. ‘Ik heb jarenlang op het Binnenhof voor dichte deuren gewacht. Spontane foto’s zijn de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden.’ Goede connecties hebben Beekman naar de kamer gebracht waar D66 woensdagavond de uitslag afwachtte. ‘Een collega van mij was op het ‘juichmoment’ van de VVD. Dat vind ik een hele prestatie, want Mark Rutte wil helemaal niemand achter de schermen hebben.’

‘Euforisch moment’

Een paar seconden na het schieten van de foto wist Beekman dat hij het juiste moment heeft gepakt. ‘Je weet wel meteen: dit is een goede politieke foto. Dit is een spontaan moment’, vertelt Beekman, en refereert naar de woorden van sportjournalist Tom Egbers: ‘Ze uitte haar vreugde op oorspronkelijke wijze’.

De nacht was voor Beekman erg lang, de adrenaline weerhield hem van slaap. ‘Op verkiezingsavonden kun je nooit lekker thuis de uitslagen bekijken’, lacht hij. Zijn telefoon stond roodgloeiend na het schieten van deze foto. ‘Het leek wel alsof ik jarig was. Iedereen reageerde. Het was een euforisch moment.’