Ouderwets ‘winkeltje in, winkeltje uit’ weer even mogelijk met speciale wandeltour

Sinds de meest recente coronamaatregelen is het mogelijk om in sommige winkels op afspraak inkopen te doen. Veel shopliefhebbers zijn blij met de versoepeling, maar vinden het niet ideaal. Zij missen het zogenoemde ‘struinen’: winkeltje in, snuisterijen bekijken, misschien spontaan wat kopen, winkeltje uit. Marie-France Meijer van Le Marie Marché heeft voor die ‘struinfanaten’ een oplossing bedacht.

Vanaf dit weekend kun je namelijk in de stad de Route du Shop wandelen. Dat is een route die je langs vijf winkeltjes leidt, waar jouw shoptijd al voor je gereserveerd is. Aan het begin krijg je een routekaart op papier en vanaf dat moment wandel je even – zoals in ‘het oude normaal’ – winkeltje in en winkeltje uit. ‘De ondernemers weten dat je langskomt. Zij verwelkomen je dan in de winkels’, aldus Marie-France Meijer.

Normaal gesproken organiseert Meijer een Franse markt op het Plein. Door de coronamaatregelen blijven de Franse wijnen en kazen weg uit de marktkramen, maar Meijer haar liefde voor Frankrijk zit ook duidelijk verstopt in deze nieuwe wandelroute. Zo kom je langs een restaurantje met klassieke, Franse gerechten en krijg je een Spotify-afspeellijst tot je beschikking, vol met Franse chansons. ‘Zo ga je door Den Haag, alsof je in Parijs wandelt.’

En de deelnemende ondernemers? Die stonden volgens de francofiel direct te springen om mee te doen. ‘Kom maar door!’, zeiden zij volgens Meijer. ‘We willen allemaal iets doen. Iets positiefs én met elkaar.’

De route kost zes euro en is vooraf te reserveren via de website van Le Marie Marché.