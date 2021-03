St. Patricks Day zou volgend jaar door de hele stad gevierd moeten worden

Het was een grote domper voor de organisatie van de Haagse St. Patricks Day-viering dat vorige jaar, twee dagen voor aanvang, alles moest worden gecancelled. Toen hadden ze ook echt niet gedacht dat de Ierse nationale feestdag ook dit jaar niet gevierd kon worden. Daarom beloven de organisatoren een driedubbel grote editie door de hele stad op 17 maart 2022.

Op St. Patricks Day herdenken de Ieren de beschermheilige St. Patrick en vieren het feest zoals wij Koningsdag vieren, zo legt organisator Marco Bijsterbosch uit. En die viering vindt wereldwijd plaats, “In Amerika vindt er een grote parade plaats, het Opera House in Sydney wordt groen uitgelicht, dus Ieren over de hele wereld vieren dit. En mensen die graag in een Ierse Pub komen, vieren dit mee”, aldus John Gulay van O’Casey’s Irish Pub aan het Nooreinde.

Om dit jaar toch een beetje in de sfeer van St. Patricks Day te komen is de Haagse Pub wel wat gedecoreerd. En verder was er volgens Gulay aan de deur een tafel voor wat take-away drankjes, “Maar dan wordt het toch iets te gezellig, mensen vinden het leuk, zoeken elkaar op en dan zie je dan mag het toch niet. En terecht. En dan is het eigenlijk wel weer klaar om te stoppen”, vertelt Gulay na het bezoek van de Politie.

Naast het bekende Guiness bier, Ierse muziek en de groene kleur is ook traditionele dans belangrijk voor de viering van St. Patricks Day. Dansleraar Sean Kilkenny is met een aantal meiden van zijn Ierse danschool naar de Haagse Pub gekomen. Optreden voor publiek is nog te lastig, maar in de achtertuin van O’Casey’s kan hij wel een korte demonstratie geven van ‘Stepdancing in Riverdance-style’. Deze dans met een tradionele twist is heel populair, zo vertelt Kilkenny aan Den Haag FM. “Er zijn twee verschillende stijlen van ‘Stepdancing’, met zachte schoenen en met harde schoenen. En dat doen wij hier in Den Haag met veel plezier”, aldus Kilkenny.

Zowel organisator Bijsterbosch, Pubeigenaar Gulay als dansleraar Kilkenny kijken allemaal uit naar volgend jaar. “We doen het dan gewoon driedubbel over. We gaan Ed Sheeran binnenhalen en die gaat een groot feest maken”, zo belooft Gulay. En ook Bijsterbosch gaat er voor, “Ik hoop eigenlijk twee podia en alle zaken binnen met live muziek. Ja, volgend jaar moet het gewoon drie keer zo groot zijn. We vieren het door de hele stad”.